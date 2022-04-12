Rogers: Tarım sektörünün geleceği için endişeliyim

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Genel Kurul’da, “Hükümetin Olmayan Tarım Politikaları” konulu konuşma yaptı. Her alanda günü kurtarma üzerine bir düzen olduğunu savunan Rogers, Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle de üretimden kopma noktasına gelindiğini söyledi.

Başbakan’ın açıklamalarını eleştiren Rogers, tarım sektörünün geleceği için endişe belirtti. Gübre fiyatlarının artışına dikkat çeken Rogers, tohum, mazot, sulama fiyatlarında da artış yaşandığını kaydetti.

Üreticinin borçlandığını ya da üretmekten vazgeçtiğini dile getiren Jale Refik Rogers, yerel üretimin sona ereceği endişesini dile getirdi. Bunun ülkedeki gıda fiyatlarının artışına neden olacağını ifade eden Rogers, ithalata değil üretime dayalı bir tarım politikasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki teşvik sisteminin sürdürebilir olmadığını kaydeden Rogers, uzun soluklu politika değişikliklerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Tarımsal sanayiyi geliştirmek için kafa yorulması gerektiğine dikkat çeken Rogers, tohumu ithal eden ülkelerin koruma politikası oluşturduğunu ifade etti ve bununla ilgili hükümetin politikası olup olmadığını sordu.

“Kendi gıdamızı kendimiz üretecek duruma gelebilmemiz gerekiyor” diyen Rogers, ithalata bağımlılığı azaltmak gerektiğini yineledi. Vizyon değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Rogers, hükümete seslendi.

İhtiyaç azlığı ve fazlalığı yaşanan ürünlerin tespit edilmesinin önemine de işaret eden Jale Refik Rogers, neye ihtiyaç olduğunu takip edecek sistemi oluşturmanın zamanının geldiğini kaydetti.

Var olan kaynakları verimli kullanmak gerektiğini ifade eden Rogers, her üreticinin kayıt altına alınmasının önemini belirtti. Devlet Laboratuvarı’nın test yapamayacak durumda olmasına da değinen Rogers, yanlış tarım politikalarının günü kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Rogers, hükümetin eylem planlarını duymak istediklerini kaydetti.

OĞUZ: “PLANLI ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ”

Rogers’ı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, konuşulanları not aldığını belirterek, planlı üretiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Sert buğdayın ülke iklim şartlarına uygun olmadığını ifade eden Oğuz, arazilerin ekilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Eldeki imkanları masaya yatırmak gerektiğini belirten Oğuz, gıda laboratuvarı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yolda beklenmedik sorunlar da çıktığını dile getiren Oğuz, önceliklerinin, öncelikli konuları çözmek olduğunu belirtti. Girdi maliyetlerini düşürmek için teşvikler verdiklerini ifade eden Oğuz, desteklerin sektörün sürdürülmesi açısından şart olduğunu kaydetti.

Tescil alanında çalışmaları bulunduğunu da anlatan Bakan Oğuz, pazar payının önemine dikkat çekti. “Yerli üretime çok önem veriyoruz” diyen Oğuz, üreticinin lehine kararlar için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Oğuz, “Üretmek zorundayız” vurgusu yaptı.

Rogers’ın yerinden unluk buğday ile ilgili sorusu üzerine Bakan Oğuz, bu konuda hassas olduklarını dile getirerek, her buğdaydan un üretilecek diye bir şey olmadığını dile getirdi. Oğuz, değişik buğday çeşitlerinin ülkeye getirilerek, üretilmesi gerektiğini de belirtti.

Rogers’ın, “Hal Yasası” ve “Kimyasallar Yasası” ile ilgili soruları üzerine Bakan Oğuz, kimyasallar konusunda AB ile yapılmış tüzükler olduğunu ifade etti. Hal Yasası’nın hükümetin gündemine alındığını, yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oğuz, bunun hükümetin ivedilik aldığı yasalardan bir tanesi olduğunu vurguladı.