Meclis’te daha sonra CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı. Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve hükümetin yaptığı-yapamadığı hususların kaos yaratmaya devam ettiğini savunan Uluçay, “Çarşıda ciddi anlamda infial var” dedi.

Alkollü içkilere yapılan zammın geri alınacağı kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmediğini kaydeden Uluçay, bunun kaos yarattığını söyledi.

Zorlukların giderilmesi için adım atmak yerine zorluğun yaratıldığını savunan Uluçay, elektrikte ve alkollü içkilerde indirimin yürürlüğe girmediği için halkın sıkıntılarına ek olarak daha fazla kaos yaşadığını söyledi.

Bakanların “öneri getirin” söylemlerine değinen Uluçay, daha önce öneri yaptıklarını söyledi. “Bunu yaratan KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan’ın ta kendisidir” diyen Uluçay, konulara dair açıklama yaparken, insanların yaşadıkları sıkıntıların dikkate alınmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un söylemlerini eleştiren Uluçay, “Bahane yaratan sizsiniz” diye konuştu.

İndirimin yürürlüğe girmemesi nedeniyle Elektrik Kurumu’nun tahsilat yapamadığını aktaran Teberrüken Uluçay, alkollü içkilere yapılan indirimi de tek tek sıraladı.

Başbakan’ın içkilere yapılan indirimin uygulamaya konulamaması konusundaki açıklamalarını eleştiren Uluçay, “Bu sorunu Ukrayna-Rusya krizi mi yarattı?” diye sordu.

Ekonomide kısa vadede enflasyonla mücadelede reel olarak bir şey yapılmadığını savunan Uluçay, Ticaret Odası’nın dün yaptığı açıklamanın dikkate alınmasını istedi.

Ticaret Odası’nın yüzde 70’lik kayıt dışılık olduğunu söylediğini ifade eden Uluçay, bu konuda sorumluluk almaya da hazır olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un belediyeler reformuyla ilgili açıklamasında o tarihteki hükümetin UBP olduğunu ifade eden Uluçay, “Taçoy, ‘bize 100 gün tanıyın’ diyor. Senin Başbakan’ın sana 100 gün tanımamış ki” eleştirisinde bulundu. Teberrüken Uluçay, “Muhalefetten öneri beklemek yerine önce doğru adımları atın” dedi.

ÖZTÜRKLER: “NİTELİKLİ, BİLGİYE DAYALI ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ YOK”

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Eleştiri Kültürü, Kalite ve Standartlar” konulu konuşma yaptı.

Eleştiri kültürü konusunda toplum olarak iyi bir noktada olunmadığını dile getiren Öztürkler, nitelikli, bilgiye dayalı eleştiri kültürü olmadığını söyledi.

Öztürkler, eleştiri kültürü ve ortak akıl yaklaşımlarına inanan biri olduğunu kaydederek, üst kademe yöneticilerinin atanmasının sürekli tartışıldığını anlattı.

2018’de 4’lü hükümetin olduğu dönemde üst kademe yöneticisi olarak görev yaptığını dile getiren Öztürkler, üst kademe yasası görüşülürken, o dönemde bir köşe yazısı yazdığına dikkat çekti. Görüşleri dikkate alınsaydı bugün bu durumda olunmayacağını dile getiren Öztürkler, görüşlerinin dinlenmediğini kaydetti.

Herkesin fikirlerine saygı duymak gerektiğini ifade eden Öztürkler, kimseyi küçük düşürmemek gerektiğini söyledi.

Kaliteyle ilgili 4 sıfır kavramının dikkate alınmasının önemi üzerinde duran Ziya Öztürkler, dünyada inovasyon ve yapay zekayla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını, ülkede üniversiteleri daha çok kullanarak, bunları topluma katmak gereğini belirtti. Öztürkler, üniversitelerle toplumu buluşturmak gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin eleştiri kültürü ile ilgili sorusu üzerine, Öztürkler, hem eleştirenin, hem de eleştirilenin karşılıklı saygıyı koruması gerektiğini kaydetti.