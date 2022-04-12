Çolakoğlu: Öğrencilerin burs paraları 4 ay geriden geliyor

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Okulların, Öğrencilerin ve Kültürel Mirasın Getirildiği Son Durum” konulu konuşma yaptı.

İlgili bakanın Genel Kurul’da olması nedeniyle teşekkür eden Çolakoğlu, Aralık 2021’in burs ödeneğinin Mart’ta ödendiğine işaret ederek, 4 aylık gerilikte öğrencilerin haklı olmasının sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

Ayın 12’si olmasına rağmen Mağusa Belediyesi emekçilerinin maaşlarını alamadığını kaydeden Çolakoğlu, bu ailelerin burs alan çocukları için bursun önemine dikkat çekti. Çolakoğlu, bu konuda öncelikli çalışma yapılıp, geriliklerin kapatılması gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın okullara sağladığı bütçeye değinen Çolakoğlu, çoğu okulda fotokopi makinelerinin çalışmadığını anlattı. Çözüm için özel şirketlerden fotokopi makinesi kiralandığını ifade eden Şifa Çolakoğlu, bu ödenen karşılığın bütçede yer almadığını belirtti.

Kağıt ihtiyacının okul aile birlikleri tarafından karşılandığını aktaran Çolakoğlu, bu tür ihtiyaçlar için büyük ölçekli okullarda harcanan paraya dikkat çekti. Ustaların ödemeleri geç aldıkları için devlete hizmet vermek istemediğini de anlatan Çolakoğlu, okul kantini giderlerinin, okul aile birlikleri aracılığıyla düzenlenmesi önerisini dile getirdi.

Şifa Çolakoğlu, okullardaki akıllı tahtaların bakım ve onarımının uzun süredir yapılamadığını kaydederek, okullardaki akıllı tahta sayısını, kaç tanesinin çalıştığını sordu.

Okullarda ciddi anlamda bakım, onarıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Şifa Çolakoğlu, tüm okullar için ayrılan bakım-onarım kaleminin ne olduğunu sordu.

Türkiye’ye temsiliyet için giden öğrencilere verilen harcıraha değinen Çolakoğlu, ödeneğin yeterli olmadığını anlattı ve bunu devletin karşılaması gerektiğini söyledi.

Ülkede ibadet ihtiyacının karşılanacağı birçok yer bulunduğunu ifade eden Şifa Çolakoğlu, Lala Mustafa Paşa Cami’nin restore edilmesini örnek göstererek, iki yıl önce kapatılan Buğday Cami’nin kültür-sosyal aktivite merkezi olarak insanlığa kazandırılması gerektiğini kaydetti. Meclis kürüsünden Buğday Camii ile ilgili fotoğraflar da gösteren Çolakoğlu, böylesi bir kültürel değere takılan aydınlatma aracını eleştirdi.

“Bu eserler bu şekilde mi korunacak, buna kim izin verdi?” sorusunu soran Çolakoğlu, yapılan işlerin mantığı olmasını istedi.

Cuma günü Dünya Sanat Günü olduğuna dikkat çeken Şifa Çolakoğlu, ülkenin sanatçılarını selamladı, emekleri için teşekkür etti ve günlerini kutladı.

ÇAVUŞOĞLU: “KAYNAK BULUNUNCA ÖDENECEK”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise cevabi konuşmasında, ekonomik sıkıntıların olmasının çocukların burslarının ödenememesi anlamına gelmemesi gerektiğini dile getirerek, Ocak ve Şubat aylarının harcamalarının kesildiğini ve Maliye’de olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı’nın bunu ödemeye gayret ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, verilen bursların iyi bir miktar olduğunu söyledi.

Devletin büyük bir katkı yaptığını öğrencilerin bilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, kaynak bulununca ödemenin yapılacağını kaydetti.

10’un üzerinde okul inşası ve parça parça yapılan tadilatlara değinen Bakan Çavuşoğlu, okul yapımına katkı koyanlara teşekkür etti. “Hibe okullar olmasaydı okullara sığmaz olacaktık” diyen Bakan Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin de sorunları çözdüğünü ifade etti.

Katkıların kendilerini gururlandırdığını, umutlandırdığını belirten Bakan Çavuşoğlu, okul yapımına katkı koyanların isimlerini sıralayarak, onları selamladı.

Bakan Çavuşoğlu, son 3 senede 15 okul yapıldığına dikkat çekerek önce akıtan okulların tadilatı, daha sonra yeni yapılan okulların yollarının yapılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, öğrenci sayısındaki artışın öğretmen ihtiyacının bütçeyi zorladığını kaydetti.

Okullardaki fotokopi makineleriyle ilgili soruna değinen Bakan Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle fiyatların çok arttığını, okullarda yüz binlerce fotokopi çekildiğini dile getirdi. Kiralama ve kağıt başı ödemenin daha kârlı olduğunu gördüklerini kaydeden Nazım Çavuşoğlu, kendisi (bakanlıktan) ayrıldıktan sonra bu ihalenin tamamlanmadığını kaydetti.

Okul kantinlerinin merkezi idareye devredilmesinin okullara bir şey kaybettirmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, kantinlerin aktarılmasının okullar için daha kârlı olduğunu kaydetti.

800 AKILLI TAHTA… “OKULLARDA YÜZDE 60-65 AKILLI TAHTA KULLANILIYOR”

Çavuşoğlu, okullarda devletin sağladığı 800 adet akıllı tahta olduğunu, şu anda okullarda yüzde 60-65 oranında akıllı tahta kullanıldığını söyledi. Bir akıllı tahtanın 250 bin TL olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu konuda gelecek yıl bir çözüm üretilmesi gerektiğini ve bunun bütçeye dayandığını söyledi.

İnternet altyapısıyla ilgili sorunlar gelecek yıla kadar çözüldüğü takdirde, 2024’te akıllı tahtasız veya hibrit eğitim modeline ayak uyduramayan kimse kalmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, güçlü bir kadroya ihtiyaç olduğunu belirtti ve eksiklerin giderileceğini kaydetti.

“Bu küçücük coğrafyada şampiyonlar çıkıyor” diyen Çavuşoğlu, bu takımlarının birçok giderinin karşılandığını ama okul aile birliklerinin de katkı yaptığını belirtti. “Ulaşım, konaklama için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ama gönül ister ki bu işlere daha fazla para ayırabilelim” diyen Nazım Çavuşoğlu, “Varmış da vermiyoruz gibi bir algı oluşmasın” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, sınavlar bittikten sonra başarılı sporcuların tümünü tek tek ve takım olarak bakanlığa çağırıp, motivasyonu sağlama konusunda tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, 20 yıl yanık durumda kalan Devlet Tiyatroları için yeni binayı başlattıklarını ifade ederek, birinci ve ikinci etabının yapıldığını ve şu anda Devlet Tiyatroları’nın sorumluluğunun başka bir bakanlığa geçtiğini hatırlattı.

“Keşke 15 Nisan’da onlara ilk sahneyi açabilseydik” ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Dünya Sanat Günü nedeniyle sanatçılara başarılar diledi ve altyapı yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini söyledi.