SürmanşetYaşam

Araştırma: Okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs türü tespit edildi

12 Nisan 2022
Okyanuslarda virüs







ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs tespit edildiği açıklandı.



Etiketler
12 Nisan 2022


Başa dön tuşu