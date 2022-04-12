New York metrosunda saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

FDNY, 13 kişinin çevredeki hastanelere nakledildiğini bildirdi.

New York polisi (NYPD), saldırganın gaz maskesi ve işçi tulumu giydiğini söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

Bir NYPD sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bir soruşturma nedeniyle, Brooklyn’deki 36. cadde ve 4. cadde bölgesinden kaçının” ifadelerini kullandı.

Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.

Görgü tanıkları ise, hem peronda hem de vagonda yaralılar olduğunu, rayların da ateşe verildiğini söyledi.