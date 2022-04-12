New York metrosunda saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD’nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Saldırıda en az beş kişinin vurulduğu bildirilirken, 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerinde çok sayıda patlayıcı maddenin bulunduğu belirtildi.
ABD’nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında Sunset Park’taki 36. cadde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.
İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 5 kişinin vurulduğu aktarıldı.
EN AZ 13 KİŞİ YARALANDI
New York İtfaiye Departmanı (FDNY), Sunset Park’taki 36. cadde Brooklyn metro istasyonunda patlayıcılar tespit edildiğini söylerken, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
FDNY, 13 kişinin çevredeki hastanelere nakledildiğini bildirdi.
New York polisi (NYPD), saldırganın gaz maskesi ve işçi tulumu giydiğini söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.
Bir NYPD sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bir soruşturma nedeniyle, Brooklyn’deki 36. cadde ve 4. cadde bölgesinden kaçının” ifadelerini kullandı.
Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.
Görgü tanıkları ise, hem peronda hem de vagonda yaralılar olduğunu, rayların da ateşe verildiğini söyledi.