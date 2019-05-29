3 gün daha tutuklu kalacaklar

KKTC’ye 50 gram eroin ithal eden zanlı Halil Küçük ile Küçük’ten eroinin bir miktarını alan zanlı Yunus Emre Çiçek’in tutukluluk süresi uzatıldı

Evrim KAMALI

KKTC’ye öğrenci vizesi ile giriş yapan ve tasarrufunda 50 gram eroin ithal eden zanlı Halil Küçük ile Küçük’ten eroinin bir miktarını alan zanlı Yunus Emre Çiçek, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Ramiz, zanlı Halil Küçük’ün 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da Çamlık Sokak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Ramiz, zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’den 50 gram olarak ithal ettiğini ve bu maddenin bir kısmını satıp bir kısmını da birlikte kaldığı arkadaşı Yunus Emre Çiçek’e verdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ramiz, zanlı Yunus Emre Çiçek’in de tutuklandığını ve sözlü beyanda bulunduğunu ayrıca almış olduğu uyuşturucu maddeyi kalmakta oldukları evlerinin damında gizlemiş olduğu yeri polise gösterdiğini ve yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.