4 yıl hapis yatacak

Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan yargılanan Salih Arıda aleyhindeki davanın kararı dün okundu

Evrim KAMALI

KKTC’ye 121 gram 531 miligram ağırlığında hintkeneviri ithal eden sanık Salih Arıda, 4 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada savcı Ergin Atıcı hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği suçun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Hüdaverdi, kanunsuz olarak ithal etmenin ve tasarruf etmenin cezasının 15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti.

Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının toplumda huzursuzluk yaratan, güvenlik yaşam ortamını bozan suçlardan olduğunu belirtti.

Hüdaverdi, sanığın ticari amaç gütmesini ve uyuşturucunun satışa hazır şekilde paketler halinde ele geçirilmiş olmasını, miktarın kişisel kullanım miktarının üzerinde oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Hüdaverdi, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.