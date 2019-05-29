“Ben öldüremezsem kardeşlerime öldürtürüm”

Sevgilisini öldüresiye dövme ve 2 aylık bebeğini öldürmekle tehdit etme suçlamasıyla tutuklanan Osman Kaylak, tehdidlerini polis arabasında da sürdürdü

POLİS ARABASINDA TEHDİT: Mahkeme emriyle tutuklanan Osman Kaylak, polis arabasında “serbest kalırsam bu kadını öldürürüm. Ben yapamazsam kardeşlerime söyleyeyip öldürtürüm” şeklinde tehditlerde bulundu

BENZER SABIKASI VAR: Mahkeme 3 yıl önce Lefkoşa’da eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesi ile 3 kişiyi çakıyla yaralamaktan 45 gün hapis cezası alan Kaylak’ın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini emretti

Evrim KAMALI

Sevgilisini ciddi şekilde dövüp, iki aylık çocuklarını “kendisinden olmadığı” gerekçesiyle öldürmekle tehdit eden zanlı Osman Kaylak, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Murat Plevne, zanlı Osman Kaylak’ın 24 Mayıs 2019 tarihinde Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp suçlarından tutuklandığını belirtti.

Plevne, zanlı Osman Kaylak’ın 24 Mayıs 2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında Minareliköy’de, beraber yaşadığı sevgilisi S.B’ye 2 aylık olan çocuklanın kendisinden olmadığını olsa bile umrunda olmadığını ve kendisini sevmediğini söylediğini ve akabinde tartışmaya başladıklarını anlattı.

Plevne, çift arasında çıkan tartışma sonucunda Osman Kaykal’ın meyve bıçağı ile sevgilisinin üstüne yürüdüğünü ve “Sana bir şey yapmam. Senin canını yakmak için çocuğu öldürürüm. Anneme de çocuğu bırakma yok ederim, kaybederim çocuğunu” diyerek şiddet kullanma tehtidinde bulunduktan sonra sevgilisinin sağ kolunu büktüğünü, sağ orta parmağını kıvırdığını ve akabinde çocuğun puseti ile kafasına vurarak dövdüğünü anlattı.

Olayın polisin bilgisine 25 Mayıs 2019 tarihinde geldiğini belirten Plevne, S.B’nin Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğin söyledi. Plevne, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

“Polis arabasında ölüm tehdidi savurdu”

Plevne, aynı gün söz konusu bıçağın emare olarak zapt edildiğini anlattı. Zanlının tutuklandığı esnada polis arabası içerisinde serbest kalırsa cinayet işleyceğini ve sevgilisi S.B’yi öldüreceğini kendi yapamazsa kardeşlerine söyleyeceğini ve S.B’yi öldürteceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğuna vurgu yaptı.

“3 kişiyi de çakı ile yaraladı”

Plevne, zanlının 07 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesi ile çakı ile 3 kişiyi yaralayıp, bu suçlardan dolayı 45 gün hapislik cezası aldığını belirtti.

Mahkemede suçlamaları reddetti

Plevne, TC vatandaşı olan çalışma izinli zanlının, serbest kalması durumunda iki aylık çocuğuna ve sevgilisine zarar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, sevgilisini darp etmediğini, çocuğa zarar vermediğini söyledi.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının benzeri suçları işleme eğiliminde olduğunu belirtip, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.