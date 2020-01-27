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22 metrelik kuyuya düştü

27 Ocak 2020

Girne’de Nuzi Haritacılık isimli şirkette çalışan 27 yaşındaki Adnan Çetintaş, arazi ölçümü yaptığı sırada bölgede üzeri otlarla kapalı bulunan kuyuya düştü.

Girne’de Nuzi Haritacılık isimli şirkette çalışan 27 yaşındaki Adnan Çetintaş, arazi ölçümü yaptığı sırada bölgedeki üzeri otlarla kapalı bulunan yaklaşık 22 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Girne İtfaiye ve Sivil savunma ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Çetintaş, önce Girne Akçiçek Hastanesi’nin ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çetintaş’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgi şu şekilde:

“27.01.2020 tarihinde, saat 09:45 sıralarında, Girne – Alsancak çevre yolunun güney kısmında bulunan dağlık arazi içerisinde, Nuzi Haritacılık isimli şirkette çalışmakta olan Adnan ÇETİNTAŞ (E-27), arazi ölçümü yaptığı sırada bölgede bulunan üzeri otlar ile kapalı bulunan yaklaşık 22 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından düşmüş olduğu kuyudan çıkarılarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.



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