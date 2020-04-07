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2020’nin en büyük süper ay tutulması bu gece

7 Nisan 2020
pembe ay

Super Moon olarak da bilinen Süper Ay tutulması, bu gece gerçekleşecek. Tutulma 2020’nin en büyük Süper Ay’ı olacak ve pembe renkle görülebilecek.

Ay, sahip olduğu eliptik yörünge sebebiyle bazı zamanlarda Dünya’ya oldukça yakınlaşıyor ve bu yakınlaşma olayına ise Süper Ay adı veriliyor.

Bu gece gerçekleşecek Pembe renkteki Ay tutulması, 2020’nin en büyük ve en parlak Ay tutulması olacak. Üstelik bu tutulmada Ay’ın rengi pembe tonlarında görülebilecek.
İyi bir teleskopla bakıldığında pembe tonlarında, turuncuya yakın bir renk tonu ile izleyebileceğiniz Ay tutulması, aslında kuzey baharının ilk dolunayı olmasından dolayı geleneksel olarak Pembe Ay olarak biliniyor.
Bu ismi ise, Kuzey Amerika’nın doğusunda ilkbahar mevsiminde çiçek açan pembe bir çiçek olan Phlox Subulata’dan alıyor.  Pembe Ay tutulmasını 7 Nisan akşamı ile 8 Nisan sabah erken saatlerine kadar izleyebilirsiniz.
Eğer olur da bu tutulmayı kaçırırsanız, bir sonraki Süper Ay tutulması ise, 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.


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