Çin’de ilk defa ölüm yaşanmadı

Ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı.

Çin’de bugün ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740’e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Covid-19’un yayıldığı ülke olan Çin’de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

ABD İLK SIRADA

Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 325 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 346 bin 566’ya ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 367 bin ile ABD olurken, onu 136 bin vakayla İspanya, 132 bin vakayla İtalya ve 103 bin vakayla Almanya izliyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ İLK KEZ GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı’ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Covid-19 konusunda adım atmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Covid-19’u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak.

NORVEÇ: KONTROLÜ SAĞLADIK

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip corona virüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Höie, tedbirler öncesinde ülkede bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7’ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

5 milyon 368 bin nüfusu olan, yaklaşık 111 bin kişiye test yapan Norveç’e, 5 bin 755 test pozitif çıktı. Ülkede, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

NEW YORK 5 BİNE YAKLAŞTI

New York’ta Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD’de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York’ta görülüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin corona virüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.

Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan’a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.