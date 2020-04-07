Filiz Besim: Bir daha düşünün!

Sağlık Eski Bakanlarından Dr. Filiz Besim, “Dünya Sağlık Örgütü’nün “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” çağrısına rağmen İngiltere’deki vatandaşlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?” diyerek “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün” çağrısında bulundu.

Filiz Besim’in açıklaması şöyle:

Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır. Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?

Hasta olmayanları da hasta etmek…

Dünya Sağlık Örgütü “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” diyor…