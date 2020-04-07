Filiz Besim: Bir daha düşünün!

Sağlık Eski Bakanlarından Dr. Filiz Besim, “Dünya Sağlık Örgütü’nün “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” çağrısına rağmen İngiltere’deki vatandaşlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?” diyerek “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün” çağrısında bulundu.
Filiz Besim’in açıklaması şöyle:
Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır. Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?
Hasta olmayanları da hasta etmek…
Dünya Sağlık Örgütü “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” diyor…
Anneler, babalar, gençler, yetkililer ben diyorum ki “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün”…