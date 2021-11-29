KKTC’de son 24 saatte yapılan 26 bin 254 test sonucunda 196’sı yerel, 241 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi vefat etti, 265 kişi de taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 26 bin 254 test sonucunda 196’sı yerel 241 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını,1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 265 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır.

89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 196

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822

Toplam Vaka Sayısı: 28.593

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225