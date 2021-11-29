KKTC’de son 24 saatte yapılan 26 bin 254 test sonucunda 196’sı yerel, 241 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi vefat etti, 265 kişi de taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 26 bin 254 test sonucunda 196’sı yerel 241 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını,1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 265 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır.
89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44
Yerel Vaka Sayısı: 196
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822
Toplam Vaka Sayısı: 28.593
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225