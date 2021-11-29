16 yaşındaki kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 3 farklı mekânda, 16 yaşındaki müşteki kızı kendi rızası ile içki içirdikten sonra sarhoş edip tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A, A.Z.K ve M.P mahkemeye çıkartıldı.

MHA – Gazimağusa’da 3 farklı mekânda, 16 yaşındaki müşteki kızı kendi rızası ile içki içirdikten sonra sarhoş edip tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A, A.Z.K ve M.P derdest emri gereği 28.11.21 tarihinde tutuklandı. Tutuklanan zanlılar bugün 29.11.21 tarihinde cinsel tecavüz suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 26-27.11.21 tarihleri arasında, zanlıların Gazimağusa ’da müşteki kızı önce kale içerisindeki bir işletmede konsere, sonrasında başka bir işletme (bar)’ götürdükleri, sonrasında ise zanlı 3’ün ortağı olduğu ancak kapalı durumdaki işletmeye götürdükleri, her 3 mekânda müşteki kızın kendi rızası ile içki içtiği ve sarhoş olduğunu belirtti. İçki tesiri ile sarhoş olan müştekinin daha sonra zanlı 2’nin ikametgahına götürüldüğünü ve salon odasında rızası hilafına müştekiye cinsel tecavüzde bulunduklarını aktardı.

Olayın 28.11.21 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine müşteki kızın doktora götürüldüğünü, yapılan kontrolünde son 3 gün içerisinde cinsel ilişkiye girdiği yönünde rapor temin edildiğini belirten polis, ayni gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını, zanlı 2’nin evinde yapılan aramada tespit edilen 1 adet laptop, 1 adet USB ve salon odasında üzerinde müşteki ile cinsel ilişkide bulundukları 2 adet ikili koltuğun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Her 3 zanlının birer gönüllü ifade verdiğini, zanlı 1 ve 3’ün verdiği ifadenin gidilen güzergâh, mekanlar ve zanlı 2’nin ikametgahı da olmak üzere müştekinin verdiği ifadeyi teyit eder doğrultuda olduğunu ancak son olayla ilgili bilgileri olmadığı yönünde beyanda bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, zanlı 2’nin de verdiği gönüllü ifadesinde müştekinin ifadesini teyit eder şekilde gittikleri konser sonrasında son gittikleri yer olan kendi ikametgahına kadar olanları aktardığı, orada zanlı 1 ile birlikte müştekiyle ilişkiye girdikleri yönünde itirafta bulunduğunu belirtti.

Zanlılara ait cep telefonlarının emare alındığını, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında gidilen mekanlar ve güzergâh üzerinde kamera kayıtlarının inceleneceğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında aranmakta olan emarelerin de olduğuna değinen tanık polis, zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlen diren yargıç Mine Gündüz zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)