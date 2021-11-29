Bireysel kredilerde vade uzatıp, taksit tutarı düşürülebilecek

Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, kredilerin yeniden yapılandırılması hakkında ortak basın duyurusu yaptı.

Duyuruda bireysel iki kurum arasında varılan mutabakat sonucu, bireysel kredi kullanmış olan vatandaşlara vade uzatarak taksit tutarını düşürme şansı verilmesi ve kredi kartı faiz oranının 1,5’e çekilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

“SALGIN KOŞULLARI HEM BİREYLERİ, HEM DE ŞİRKETLERİ FİNANSAL OLARAK ZORLUYOR”

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de salgın koşullarının hem bireyleri hem de şirketleri finansal olarak zorladığı ve ekonomik aktivitenin yeterli ölçüde artışını engellediği kaydedildi.

Salgın kaynaklı zorlayıcı koşullara ilaveten, son dönemde Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında hızlı değer kaybı ve kurlardaki oynaklığın, artan enflasyon oranları ile fiyat mekanizmasının sağlıklı işlemesini engelleyen tedarik ve satış koşullarının, ülkede faaliyet gösteren şirketleri ve sabit gelirli aileleri ciddi şekilde zorladığına işaret edildi.

Duyuruda, bu bağlamda finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını kaydedildi.

BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR VADE UZATARAK TAKSİT TUTARINI DÜŞÜREBİLECEK

Buna göre, bireysel kredi kullanan vatandaşlar bankalarına başvurarak kredilerinin vadelerini uzatıp, taksit tutarlarını düşürebilecek.

Duyuruya göre, işletmelerin bankalarına başvurmaları halinde ise, gönüllülük esasına göre, ortaya çıkan ödeme güçlüklerinin giderilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülerek, işbirliği içerisinde çözüm bulunacak.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI 1,5’E ÇEKİLDİ

Bunlar yanında, ödeme güçlüğü yaşayabilecek tüketicileri korumaya yönelik olarak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsi işlemlerde yüzde 2,60’tan yüzde 1,50 seviyesine çekildi.

Türk Lirası işlemlerde kredi kartlarına yüzde 3,10 olarak uygulanan azami aylık gecikme faiz oranı ise üç aylık bir süre için yüzde 1,5 seviyesine çekildi.

Duyuruda halen yürürlükte olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’de yer alan yapılandırma kural ve usulleri de tekrarlandı.

Ülkede faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler, kredi borçluları tarafından yapılacak yazılı talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerecek şekilde yapılandırılacağı belirtildi.

Kredi borçlusunun daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabileceğinin vurgulandığı duyuru şöyle devam etti:

“Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun krediyi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla talep edeceği bilgi ve belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilecektir.

Bankalarca, yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır.

Kredinin orijinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.

Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir”