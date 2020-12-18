19 Mayıs TMK’da tüm test sonuçları negatif çıktı

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bugün yapılan Covid-19 testlerin tümünün negatif çıktığı açıklandı.

^Geçtiğimiz gün bir öğretmende covid-19 tespit edilen 19 Mayıs TMK’da bugün yapılan covid-19 testlerinin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. Açıklamada ayrıca okulun Girne Belediyesi Sağlık ekipleri tarafından dezenfekte edildiği de söylendi.

Açıklama şöyle:

Bugün okulumuzda sağlık Bakanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlerimize yapılan covid testlerinin tümü negatif çıkmıştır. Bugün ös okulumuzda Girne Belediyesi Sağlık ekipleri tarafından ilaçlama ve dezenfekte yapılmıştır. Tüm Öğrencilerimiz ve Öğretmenler olarak, pandemi koşullarında maske, mesafe ve hijyen şartlarına uymaya devam edeceğiz.