Suga: Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek

Aynı açıklamada bir süredir devam eden “Git Seyahat Et!” ve “Git Yemek Ye!” adlı hükümet destekli ekonomiyi canlandırıcı programların da Tokyo, Osaka ve salgının ciddi olarak yayıldığı diğer yerlerde durdurulması kararı da ilan edildi.

Ancak Japon medyasına yansıyan haberlere göre açıklamanın yapıldığı günün akşamı Başbakan Suga’nın Tokyo’daki bir otelde 15 kişiyle yemek yediği, ardından da Ginza’daki bir biftekçide partisinden en az 7 kişiyle buluştuğu ortaya çıktı.

Artan eleştiriler üzerine 16 Aralık’ta kendini savunan Suga gittiği yerde sadece 40 dakika kaldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söylese de “Her gün ülkede 3.000 koronavirüs vakasının olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Davranışlarımı acilen gözden geçirip insanların hayatlarını korumak için elimden geleni yapacağım” diyerek özür dilemek zorunda kaldı.