Siber: Covid-19 test sonucum negatif

Melis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Muayene ettiği bir hastasının Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine 13 Aralık’tan beri kendisini karantinaya alan Sibel Siber, PCR test sonucunun negatif çıktığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yerel vakalardaki artışa da dikkat çeken Sibel Siber, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Sibel Siber’in açıklaması şöyle:

PCR neticemi az önce aldım. Negatif. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sevgilerimi iletiyorum… Sağlıklı günler diliyorum…

Ülkemizde vakalar çoğaldı, temaslı sayısı çok arttı.

Artık virüsün nereden bulaşabileceği belli değil. O nedenle herkesin bu virüsü taşıyabileceğini var sayarak hareket edelim.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes alma güçlüğü, tad bozukluğu, koku kaybı, üşüme, titreme, vücut ağrıları, gece terlemesi, baş ağrısı, ishal şikayetlerinden biri varsa doktorumuzu arayalım.

Tavsiyesine göre PCR testimizi yaptıralım…

Karantinaya alınırız endişesi ile yanıltıcı bilgi vermeyelim.

Belirtilerimizi gizlemeyelim…

Temas varsa yine aynı şekilde gizlemden hemen bildirelim…

Karantinadan değil olabilecek kötü sonuçlardan korkalım…

Hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruyalım…