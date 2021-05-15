12 dönüm arpa yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa Kermiya Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiyenin yanı sıra, bölgede bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinesi ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soruşturma devam etmektedir.