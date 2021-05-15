“Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının, ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

Dünya genelindeki aşı adaletsizliğine dikkati çeken Ghebreyesus, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığına işaret etti.

“Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3’ü düşük gelirli ülkelere gidiyor.” uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) destek vermeye davet etti.

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX’a bağışlamaya çağırıyorum.

DSÖ’ye göre, bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı ve 1,26 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Türkiye’de aşıda son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 25 milyon 639 binden fazla kişiye aşı uygulandı.

Bu kişilerden birinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 862 bin ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 10 milyon 776 bini geçti.