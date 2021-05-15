Çin’in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen’e iniş yaptı

Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong’dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars’a indiği bildirildi.

Zhurong’un, daha önce belirlenen Mars’ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

ABD ve Rusya’nın ardından Çin, Mars’a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong’un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020’de yola çıkmış ve 7 ayda Mars’a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Çin’in gönderdiği insansız uzay aracının içerisinde mini bir otonom arazi aracı bulunuyor.

“Ateş Tanrısı” adı verilen bu arazi aracı Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevi yapacak. Araç, üzerindeki yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde Mars’tan dünyaya görüntü gönderebilecek.

Çin’in mars görevi kızıl gezegenin yüzeyi ve atmosferinde bilimsel çalışmaları da içeriyor. Gezegende bir hayat belirtisi olarak su araması da yapılacak.

Çin’in uzay programı son yıllarda hız kazandı. Ülke geçtiğimiz sene ay yüzeyinden dünyaya taş ve toprak parçaları getirmişti.

Çin’in kendi uzay istasyonunun da önümüzdeki sene insanlı görevler için hazır olması bekleniyor.