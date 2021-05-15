İngiliz polisi bir kadının bebeğini satın almaya çalışan adamın peşinde

West Midlands Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Salı günü bir kadın bebek arabasıyla yürürken sabah erken saatlerde bir adam kadına yaklaştı.

Adam anneden bebeğini satın almak istedi, kadının yolunu kapattı ve bebek arabasının emniyet kemerlerini açmaya çalıştı.

Anne adamı itip arabayı çevirirken bebeğiyle birlikte zarar görmeden kaçmayı başardı.

Polis şimdilik bunun münferit bir olay olduğuna inanırken, olaya karışan adamı bulmak için alarma geçti.

Bölgedeki devriyeler arttırıldı.

Konuyla ilgili bilgi vermek isteyenler için çevrimiçi canlı sohbet açıldı.