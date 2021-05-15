14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin de bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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