130’u aşkın ABD personelini etkileyen Havana sendromu, beyin hasarına da yol açtı

Havana sendromu denilen esrarengiz sağlık sorununun 130’dan fazla ABD’li personeli etkilediği ve Joe Biden yönetiminin bu olağandışı olaylar karşısında tepkisini artırdığı bildirildi.

The New York Times, mevcut ve eski yetkililerin düşünülenden daha fazla çalışanın bu durumdan etkilendiğini söylediğini aktardı.

The Times’ın haberine göre, toplam sayısı açıklanmayan CIA yetkilileri dışında başlangıçta kamuoyuna açıklanan doğrulanmış vaka sayısı 60 civarındaydı ancak yeni sayıya Avrupa ve Asya’daki vakalar da dahil edildi.

Gazetede daha önce bildirilmeyen 2019 tarihli bir vaka ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu vakada yurtdışında görev yapan bir askeri görevlinin arabasıyla belirli bir kavşağa girdikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı yaşadığı, iki yaşındaki oğlunun da aynı anda ağlamaya başladığı belirtiliyor.

Kavşaktan ayrılır ayrılmaz görevlinin ağrısının dindiği ve çocuğun da ağlamayı kestiği bildiriliyor. The Times’ın haberinde, çeşitli devlet kurumlarında şu anda çalışan veya eskiden görev yapmış yetkililerle yapılan röportajlara da yer verildi.

2016’da Küba’nın başkenti Havana’daki ABD büyükelçiliği çalışanlarının olağandışı ve açıklanamayan semptomlar yaşadıklarını bildirmesinden bu yana bu tür olaylara dair spekülasyonlar merak uyandırıyor.

Biden yönetiminin şimdi hastalıktan neyin veya kimin sorumlu olduğunu ve bunların aslında doğrudan saldırı olup olmadığını belirlemek için vakalara yönelik soruşturmasını hızlandırdığı kaydediliyor.

The Times’a konuşan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi sözcüsü Amanda J. Schoch, “Şu an itibarıyla bu olayların nedenine dair kesin bir bilgimiz yok ve tahmin yürütmek zamansız ve sorumsuzca bir davranış olur” dedi.

Gazetenin haberinde CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı da dahil yönetimin gizli alanlarında olayların görülme sıklığının yönetimde endişeye yol açtığı bildirildi.

Geçen yıl aralıkta Ulusal Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Akademileri tarafından hazırlanan bir raporda hastalığın en olası nedeninin “yönlendirilmiş, darbeli radyo frekans enerjisi” olduğu belirtilmişti.

Haberler daha önce hastalıktan etkilenenlerin baş ağrısı, kulak çınlaması, işitme ve hafızanın zarar görmesi gibi semptomlardan mustarip olduğunu bildirse de, gazete şimdi bazı mağdurların uzun vadeli beyin hasarına dahi maruz kaldığını ifade etti.

Basın kuruluşu, hasarın ciddiyetinin değiştiğini fakat bazı kişilerin kalıcı olabilecek kronik ve muhtemelen geri dönüşü olmayan semptomlardan mustarip olduğunu belirtiyor.

CNN nisanda federal kurumların ABD topraklarında yaşanan en az iki olayı araştırdığını bildirmişti. Söz konusu olaylardan birinin kasımda Beyaz Saray bahçesinin güney tarafında meydana geldiği söyleniyor.

Politico’nun daha önce bildirdiği üzere Pentagon kısa süre önce üst düzey parlamenterlere bu hadiseler hakkında bilgi verdi ve savunma yetkililerinin vakaların arkasında Rusya’nın olabileceğini söylediğini aktardı. Rusya sorumluluğu reddediyor.

Olaylara dair bir istihbarat incelemesi başlatan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily J. Horne, The Times’a “ABD yönetiminin kaynaklarını bu işin temeline inmek için kullanıyoruz” dedi.