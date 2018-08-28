113 TRANSFER

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bonservisli Transfer Dönemi’nin sona ermesinin ardından Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer listesini yayınlarken, listede şu ana kadar gerçekleşen yabancı transferler de yer aldı
94 BONSERVİSLİ, 11 SERBEST, 8 DE YABANCI:
KTFF’nin yayınladığı listeye göre 2 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 94 futbolcu bonservisli bir şekilde, 11 futbolcu da serbest transfer hakkıyla kulüp değiştirdi. Öte yandan, belirtilen tarihler arasında, 8 de yabancı futbolcu transferi yapıldı. KTFF, Yabancı Oyuncu Transferi’nin 2 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu
2018-2019 Futbol Sezonu “Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer Listesi” ile şu ana kadar yapılan Yabancı Transfer Listesi şöyle:
BONSERVİSLİ TRANSFER
KULÜP FUTBOLCU UYRUK
1.AKACAN OZANKÖY RAM ROMAN ISACKOV YYS (Yabancı Yerli Statü)
2.AKACAN OZANKÖY YULIAN MIHAYLOV YULIANOV YYS (Yabancı Yerli Statü)
3.AKOVA VUDA HÜSEYİN GENEL KKTC
4.AKOVA VUDA İSMET PAŞA PEHLİVAN KKTC
5.AKOVA VUDA AHMET SALDUN KKTC
6.AKOVA VUDA HASAN YAŞINSES KKTC
7.BAF ÜLKÜ YURDU İBRAHİM HATAY TC
8.BİNATLI SALİH BEYOĞLU KKTC
9.BİNATLI YAŞAR ALŞAN KKTC
10.BİNATLI ALİ HARDALDALI KKTC
11.BİNATLI AZAT ETKÜ TC
12.BİNATLI MUSTAFA DOĞUKAN ALŞAN KKTC
13.BİNATLI AHMET ULUHAN KKTC
14.BOSTANCI BAĞCIL KEMAL SOLKANAT KKTC
15.CİHANGİR ERTAÇ TAŞKIRAN KKTC
16.DEĞİRMENLİK HALİT ÖZCEZARLI KKTC
17.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ CEMAL YAŞINSES KKTC
18.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ GÖKBERKHAN GÖK YYS (Yabancı Yerli Statü)
19.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ ÇAĞRI KIRAL KKTC
20.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SERHAN ÖNET KKTC
21.DUMLUPINAR HÜSEYİN KAYALILAR KKTC
22.DUMLUPINAR İSMAİL TIRLIK KKTC
23.DUMLUPINAR ALİ BAYIR KKTC
24.DUMLUPINAR EDİS SÖKMEZ KKTC
25.DUMLUPINAR EREN MERAL KKTC
26.GENÇLİK GÜCÜ EMRAH GÜLER KKTC
27.GENÇLİK GÜCÜ BURAK EMİR KKTC
28.GÖÇMENKÖY RİFAT ALPAY İNCE KKTC
29.GÖÇMENKÖY KEMAL UÇANER KKTC
30.HAMİTKÖY ALTAN ÇOCUK KKTC
31.HAMİTKÖY HÜSEYİN KAİDE TAYANÇLI KKTC
32.KARŞIYAKA HÜSEYİN KONYALIOĞLU KKTC
33.KARŞIYAKA TARCAN AKÇAABAT KKTC
34.KÜÇÜK KAYMAKLI RAMADAN AĞDAÇ KKTC
35.KÜÇÜK KAYMAKLI CELAL HABEŞOĞLU KKTC
36.KÜÇÜK KAYMAKLI RAİF DENKTAŞ PEHLİVAN KKTC
37.KÜÇÜK KAYMAKLI RİFAT HACIARİFOĞLU KKTC
38.GENÇLER BİRLİĞİ MUSTAFA TEKPINAR KKTC
39.GENÇLER BİRLİĞİ HASAN SARIOĞLU KKTC
40.LEFKE SERVET GURBAN YYS (Yabancı Yerli Statü)
41.LEFKE SERDAL SÜMER YYS (Yabancı Yerli Statü)
42.LEFKE ALİ KURT YYS (Yabancı Yerli Statü)
43.LEFKE MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI KKTC
44.LEFKE MUHAMMET KURT YYS (Yabancı Yerli Statü)
45.LEFKE MERT AKBATU KKTC
46.LEFKE TUNCAY KURT YYS (Yabancı Yerli Statü)
47.LEFKE OKAN GÜN YYS (Yabancı Yerli Statü)
48.LEFKE YUSUF ÇETİN YYS (Yabancı Yerli Statü)
49.LEFKE RAMAZAN BAYTEKİN TC
50.LEFKE SEYDİ VAKKAS SÜMER TC
51.LEFKE MEHMET ÇAKIL TC
52.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ARDA AKYAZI KKTC
53.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MUHAMMET EMİN IŞIK KKTC
54.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ BARIN BOZAK KKTC
55.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ HÜSEYİN ADEM KKTC
56.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ KADİR CEYHAN KKTC
57.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ BARIŞ DOLU KKTC
58.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ FERHAT ÇAKAR KKTC
59.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ UFUK ŞİMŞEK YYS (Yabancı Yerli Statü)
60.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ UĞUR NACİ GÖK KKTC
61.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MEHMET EROL KKTC
62.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ŞENOL ŞÖFÖR KKTC
63.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ OSMAN TURGUT KKTC
64.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ YUSUF YONTAR KKTC
65.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ORHAN KALAYCI KKTC
66.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ARDA GECE KKTC
67.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ İMİRZE ÖZER KKTC
68.MARAŞ DOĞAN GÖZÜTOK KKTC
69.MERİT A.YEŞİLOVA BEYHAN KURTARANKARTAL KKTC
70.MERİT A.YEŞİLOVA BURAK KOÇAR YYS (Yabancı Yerli Statü)
71.MESARYA FIRAT ZENGİN KKTC
72.MESARYA HASAN ŞEMMEDİ KKTC
73.MESARYA MEHMET BURÇAKLI KKTC
74.MORMENEKŞE EMRE İMAM KKTC
75.MORMENEKŞE ALİ İMAM KKTC
76.TATLISU ŞÜKRÜ KOÇAR YYS (Yabancı Yerli Statü)
77.TÜRK OCAĞI MAHMUT CAN BİROL YYS (Yabancı Yerli Statü)
78.TÜRK OCAĞI İRFAN ÖZBAY KKTC
79.TÜRK OCAĞI REMZİ BETMEZOĞLU KKTC
80.TÜRK OCAĞI YUSUF ÖZBAHARR KKTC
81.TÜRK OCAĞI ALİ ÖZBAHAR KKTC
82.TÜRK OCAĞI BARIŞ KARABİBER TC
83.TÜRK OCAĞI İBRAHİM HALİL KARADAL YYS (Yabancı Yerli Statü)
84.TÜRK OCAĞI AKIN TOPAL KKTC
85.TÜRK OCAĞI AHMET SAYGI KKTC
86.TÜRK OCAĞI AHMET COŞKUN KKTC
87.TÜRK OCAĞI KAAN GÜDER KKTC
88.YALOVA REŞAT EĞİTMEN KKTC
89.YALOVA MEHMET KANAT KKTC
90.YENİBOĞAZİÇİ HALİL ESEN TC
91.YENİCAMİ ERBAY BERTİZ KKTC
92.YENİCAMİ HÜSEYİN SADIKLAR KKTC
93.YENİCAMİ MEHMET ÇAVUŞ KKTC
94.YENİCAMİ BUĞRA BARIN KKTC
SERBEST TRANSFER
1.AKOVA VUDA DERVİŞ ÖZERALP KKTC
2.CİHANGİR TÜRKKAN DELİDENİZ KKTC
3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ BAYRAM ANDAY KKTC
4.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SERCAN DEMİRMAN KKTC
5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ OKYANUS ÖNDAĞ KKTC
6.DUMLUPINAR EMİR DOLU KKTC
7.GENÇLİK GÜCÜ İLTAÇ KEÇELİ KKTC
8.GENÇLİK GÜCÜ ARİF ÖZTÜRK KKTC
9.GENÇLİK GÜCÜ MEHMET KAYGISIZ KKTC
10.MESARYA FERHAT OĞLAK KKTC
11.YENİCAMİ ESİN SONAY KKTC
YABANCI TRANSFER
1.DÜZKAYA HASAN ÖZÇELİK TC
2.DUMLUPINAR ODI HENRY CHIBUEZE YABANCI
3.GÖNYELİ BABAK ABDULLAHZADEH YABANCI
4.KÜÇÜK KAYMAKLI PAUL DE-VRİES ASARE YABANCI
5.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MICHAEL CHUKWUNWIKE ODIBE YABANCI
6.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ EBIMOBOWEI THANKGOD PETER YABANCI
7.TÜRK OCAĞI TONBARA TIONGOLI YABANCI
8.YENİCAMİ GOD’S POWER TOWER YABANCI