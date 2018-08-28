113 TRANSFER

Yazar
Havadis Gazetesi
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28 Ağustos 2018 Salı | 11:04

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bonservisli Transfer Dönemi’nin sona ermesinin ardından Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer listesini yayınlarken, listede şu ana kadar gerçekleşen yabancı transferler de yer aldı

94 BONSERVİSLİ, 11 SERBEST, 8 DE YABANCI:

KTFF’nin yayınladığı listeye göre 2 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 94 futbolcu bonservisli bir şekilde, 11 futbolcu da serbest transfer hakkıyla kulüp değiştirdi.  Öte yandan, belirtilen tarihler arasında, 8 de yabancı futbolcu transferi yapıldı. KTFF, Yabancı Oyuncu Transferi’nin 2 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu

 

2018-2019 Futbol Sezonu “Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer Listesi” ile şu ana kadar yapılan Yabancı Transfer Listesi şöyle:

 

BONSERVİSLİ TRANSFER

KULÜP                                  FUTBOLCU                                           UYRUK  

1.AKACAN OZANKÖY           RAM ROMAN ISACKOV                      YYS (Yabancı Yerli Statü)

2.AKACAN OZANKÖY           YULIAN MIHAYLOV YULIANOV          YYS (Yabancı Yerli Statü)

3.AKOVA VUDA                   HÜSEYİN GENEL                                     KKTC

4.AKOVA VUDA                   İSMET PAŞA PEHLİVAN                           KKTC

5.AKOVA VUDA                   AHMET SALDUN                                     KKTC

6.AKOVA VUDA                    HASAN YAŞINSES                                  KKTC

7.BAF ÜLKÜ YURDU             İBRAHİM HATAY                                       TC

8.BİNATLI                              SALİH BEYOĞLU                                   KKTC

9.BİNATLI                              YAŞAR ALŞAN                                      KKTC

10.BİNATLI                            ALİ HARDALDALI                                   KKTC

11.BİNATLI                            AZAT ETKÜ                                           TC

12.BİNATLI                            MUSTAFA DOĞUKAN ALŞAN                   KKTC

13.BİNATLI                            AHMET ULUHAN                                   KKTC

14.BOSTANCI BAĞCIL         KEMAL SOLKANAT                                    KKTC

15.CİHANGİR                        ERTAÇ TAŞKIRAN                                  KKTC

16.DEĞİRMENLİK                 HALİT ÖZCEZARLI                                  KKTC

17.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ    CEMAL YAŞINSES                                     KKTC

18.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ    GÖKBERKHAN GÖK                              YYS (Yabancı Yerli Statü)

19.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ    ÇAĞRI KIRAL                                         KKTC

20.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ    SERHAN ÖNET                                       KKTC

21.DUMLUPINAR                 HÜSEYİN KAYALILAR                              KKTC

22.DUMLUPINAR                 İSMAİL TIRLIK                                      KKTC

23.DUMLUPINAR                 ALİ BAYIR                                             KKTC

24.DUMLUPINAR                 EDİS SÖKMEZ                                       KKTC

25.DUMLUPINAR                 EREN MERAL                                         KKTC

26.GENÇLİK GÜCÜ               EMRAH GÜLER                                      KKTC

27.GENÇLİK GÜCÜ               BURAK EMİR                                        KKTC

28.GÖÇMENKÖY                  RİFAT ALPAY İNCE                                 KKTC

29.GÖÇMENKÖY                  KEMAL UÇANER                                    KKTC

30.HAMİTKÖY                      ALTAN ÇOCUK                                     KKTC

31.HAMİTKÖY                      HÜSEYİN KAİDE TAYANÇLI                   KKTC

32.KARŞIYAKA                     HÜSEYİN KONYALIOĞLU                      KKTC

33.KARŞIYAKA                     TARCAN AKÇAABAT                            KKTC

34.KÜÇÜK KAYMAKLI         RAMADAN AĞDAÇ                                 KKTC

35.KÜÇÜK KAYMAKLI         CELAL HABEŞOĞLU                               KKTC

36.KÜÇÜK KAYMAKLI         RAİF DENKTAŞ PEHLİVAN                      KKTC

37.KÜÇÜK KAYMAKLI         RİFAT HACIARİFOĞLU                            KKTC

38.GENÇLER BİRLİĞİ            MUSTAFA TEKPINAR                           KKTC

39.GENÇLER BİRLİĞİ            HASAN SARIOĞLU                              KKTC

40.LEFKE                               SERVET GURBAN                           YYS (Yabancı Yerli Statü)

41.LEFKE                               SERDAL SÜMER                            YYS (Yabancı Yerli Statü)

42.LEFKE                               ALİ KURT                                     YYS (Yabancı Yerli Statü)

43.LEFKE                               MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI      KKTC

44.LEFKE                               MUHAMMET KURT                        YYS (Yabancı Yerli Statü)

45.LEFKE                               MERT AKBATU                                   KKTC

46.LEFKE                               TUNCAY KURT                            YYS (Yabancı Yerli Statü)

47.LEFKE                               OKAN GÜN                                 YYS (Yabancı Yerli Statü)

48.LEFKE                               YUSUF ÇETİN                             YYS (Yabancı Yerli Statü)

49.LEFKE                               RAMAZAN BAYTEKİN                          TC

50.LEFKE                               SEYDİ VAKKAS SÜMER                        TC

51.LEFKE                               MEHMET ÇAKIL                                   TC

52.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ           ARDA AKYAZI                                      KKTC

53.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ          MUHAMMET EMİN IŞIK                          KKTC

54.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ         BARIN BOZAK                                      KKTC

55.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ         HÜSEYİN ADEM                                    KKTC

56.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ         KADİR CEYHAN                                    KKTC

57.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ         BARIŞ DOLU                                         KKTC

58.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   FERHAT ÇAKAR                                         KKTC

59.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   UFUK ŞİMŞEK                                       YYS (Yabancı Yerli Statü)

60.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   UĞUR NACİ GÖK                                  KKTC

61.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   MEHMET EROL                                     KKTC

62.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   ŞENOL ŞÖFÖR                                     KKTC

63.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   OSMAN TURGUT                                  KKTC

64.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   YUSUF YONTAR                                    KKTC

65.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   ORHAN KALAYCI                                  KKTC

66.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   ARDA GECE                                          KKTC

67.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   İMİRZE ÖZER                                        KKTC

68.MARAŞ                            DOĞAN GÖZÜTOK                               KKTC

69.MERİT A.YEŞİLOVA         BEYHAN KURTARANKARTAL              KKTC

70.MERİT A.YEŞİLOVA         BURAK KOÇAR                                     YYS (Yabancı Yerli Statü)

71.MESARYA                        FIRAT ZENGİN                                      KKTC

72.MESARYA                        HASAN ŞEMMEDİ                 KKTC

73.MESARYA                        MEHMET BURÇAKLI                            KKTC

74.MORMENEKŞE                EMRE İMAM                                        KKTC

75.MORMENEKŞE                ALİ İMAM                                             KKTC

76.TATLISU                           ŞÜKRÜ KOÇAR                                     YYS (Yabancı Yerli Statü)

77.TÜRK OCAĞI                    MAHMUT CAN BİROL                         YYS (Yabancı Yerli Statü)

78.TÜRK OCAĞI                    İRFAN ÖZBAY                                       KKTC

79.TÜRK OCAĞI                    REMZİ BETMEZOĞLU                           KKTC

80.TÜRK OCAĞI                    YUSUF ÖZBAHARR                               KKTC

81.TÜRK OCAĞI                    ALİ ÖZBAHAR                                      KKTC

82.TÜRK OCAĞI                    BARIŞ KARABİBER                                TC

83.TÜRK OCAĞI                    İBRAHİM HALİL KARADAL                  YYS (Yabancı Yerli Statü)

84.TÜRK OCAĞI                    AKIN TOPAL                                         KKTC

85.TÜRK OCAĞI                    AHMET SAYGI                                      KKTC

86.TÜRK OCAĞI                    AHMET COŞKUN                                  KKTC

87.TÜRK OCAĞI                    KAAN GÜDER                                       KKTC

88.YALOVA                           REŞAT EĞİTMEN                                  KKTC

89.YALOVA                           MEHMET KANAT                                 KKTC

90.YENİBOĞAZİÇİ                 HALİL ESEN                                          TC

91.YENİCAMİ                        ERBAY BERTİZ                                      KKTC

92.YENİCAMİ                        HÜSEYİN SADIKLAR                             KKTC

93.YENİCAMİ                        MEHMET ÇAVUŞ                                 KKTC

94.YENİCAMİ                        BUĞRA BARIN                                      KKTC

 

SERBEST TRANSFER

1.AKOVA VUDA                    DERVİŞ ÖZERALP                                  KKTC

2.CİHANGİR                          TÜRKKAN DELİDENİZ                           KKTC

3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      BAYRAM ANDAY                                 KKTC

4.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      SERCAN DEMİRMAN                           KKTC

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      OKYANUS ÖNDAĞ                               KKTC

6.DUMLUPINAR                   EMİR DOLU                                          KKTC

7.GENÇLİK GÜCÜ                 İLTAÇ KEÇELİ                                        KKTC

8.GENÇLİK GÜCÜ                 ARİF ÖZTÜRK                                       KKTC

9.GENÇLİK GÜCÜ                 MEHMET KAYGISIZ                              KKTC

10.MESARYA                        FERHAT OĞLAK                                   KKTC

11.YENİCAMİ                        ESİN SONAY                                         KKTC

 

YABANCI TRANSFER

1.DÜZKAYA                           HASAN ÖZÇELİK                                  TC

2.DUMLUPINAR                   ODI HENRY CHIBUEZE                          YABANCI

3.GÖNYELİ                            BABAK ABDULLAHZADEH                  YABANCI

4.KÜÇÜK KAYMAKLI            PAUL DE-VRİES ASARE                        YABANCI

5.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ      MICHAEL CHUKWUNWIKE ODIBE     YABANCI

6.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ      EBIMOBOWEI THANKGOD PETER     YABANCI

7.TÜRK OCAĞI                      TONBARA TIONGOLI                           YABANCI

8.YENİCAMİ                          GOD’S POWER TOWER                       YABANCI

 

 

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