Yeniboğaziçi’nde bizim sesimiz yükseldi

KOROLARA VE ARİF EDİZER’E YOĞUN İLGİ:

Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında ayrı ayrı gerçekleşen Yeniboğaziçi Belediyesi Korosu konseri, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu konseri ve Arif Edizer konserleri bölgede ilgiyle takip edildi

Yeniboğaziçi Pulya Festivali bu kez Yeniboğaziçi Belediyesi Korosu ve Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosuyla yankı uyandırdı. Amfi Tiyatroda sahne alan Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosunu Doremi Sanat Akademisi Başkanı Soyhan Bilgeer yönetti. Yeniboğaziçi Belediyesi Korosunun şefliğini ise İlmiye Karaşahin üstlendi.

Koro performansların yanında solo performansların da seslendirildiği konserde Türk müziğinin sevilen şarkıları hayat buldu.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu konseri sırasında seslendirilen “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısı ise TC ve KKTC bayrakları eşliğinde sahnelendi. Konser sonunda Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal Dernek Başkanı Hayriye Tokyay’a, Festival Komite Başkanı Bedia Balses Çeliker de şef Soyhan Bilgeer’e çiçek takdim etti.

Edizer konseri de ilgi uyandırdı

Etkinlikleriyle tüm dikkatleri bölgeye çeken Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde ses sanatçısı Arif Edizer konseri de yaşandı. Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Edizer kendi besteleri yanında Cem Karaca, Musa Eroğlu, Zülfü Livaneli gibi sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Konser öncesinde Arif Albayrak, Mustafa Tozakı ve Şirin Zaferyıldızı şiir okudu, Devişe Güneyyeli Kutlu ve öğrencileri dans gösterisi sundu.