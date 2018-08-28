Mağusa Festivali Reggea keyfiyle başlıyor

BU GECE INNER CIRCLE SAHNE ALACAK:

22. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali bu gece Reggea Grubu Inner Circle konseriyle Salamis Antik Tiyatro’da start alacak

Kıbrıs’ın en büyük ve en kapsamlı kültür sanat organizasyonu olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, bu akşam dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle başlıyor. Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.

Festival kapsamında, yarın Salamis Antik Tiyatro’da, “Kıbrıslı Müzisyenlerden Barış Manço’yu Anma Gecesi, 31 Ağustos Cuma Othello Kalesi’nde Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’nın konseri, 4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan Carmina Burana, 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi, 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği “Bir Kıbrıs Destanı” adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alacak.