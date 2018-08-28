Aslanın bayramı devam ediyor: 6-0

Türkiye Spor Toto Süper Lig’de 3. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’u 6-0 yendi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 37’de Fernando, 49. dakikada Sinan Gümüş, 53. dakikada Eren Derdiyok, 56 ve 84. dakikalarda Emre Akbaba, 82. dakikada ise Onyekuru attı.

Bu sonuçla son şampiyon puanını 9’a yükseltirken puansız Alanyaspor son sırada kaldı.

Galatasaray’ın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba ise eski takımına 2 gol atarak geceye damga vurdu.

Başakşehir güle oynaya: 3-1

Türkiye Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor’u konuk etti.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Mücadelede Başakşehir’in gollerini 9. dakikada Visca, 70’de Bajic ve 90. dakikada Da Costa attı. Akhisarspor’un golü ise 28. dakikada Elvis Manu’dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 6’ya yükseltirken Akhisarspor 1 puanda kaldı.