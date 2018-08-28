Yemen’de sağlık krizi büyüyor

Yemen’de 3 yıldır süren savaşta BM’nin verilerine göre en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede kanser, kolera ve sıtma gibi hastalıklar yayılmış durumda. Hastalananların tedavi görmeleri ise neredeyse imkansız.

Tedavi pahalı

DW Türkçe’ye konuşan Khaled İsmail, kanser nedeniyle sol kolu omzundan kesilmek zorunda kalan kızı Radhiya’nın sağ elini öpüyor. Varını yokunu satmasına hatta borç almasına rağmen daha iyi bir tedaviye parası yetmeyen baba şöyle diyor “Savaş bizim hayatımızı kararttı. Yurt dışına çıkamıyoruz, bu yüzden kızım iyi bir tedavi alamadı.”

Devletten yardım yok

Yemen’in başkenti Sanaa’da bulunan Ulusal Onkoloji Merkezi iki yıldır devletten destek almıyor. Merkez, Dünya Sağlık örgütü başta olmak üzere uluslararası yardım dernekleri ve iş insanlarının sağladığı katkılarla ayakta duruyor.

Sadece çocuklara yatak var

Kanser merkezinde bulunan az sayıdaki yatak ise çocuklara ayrılmış durumda. Klinik her ay yaklaşık yeni 600 hasta kabul ediyor. Bu kadar hastanın tedavisi için geçtiğimiz yıl içinde sadece 1 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Bekleme salonunda kanser tedavisi

Kanser hastası yetişkinlerin tedavisi serumlar yoluyla iki büklüm oturdukları bekleme odalarında yapılıyor. Savaştan önce yılda 15 milyon dolar yardım alan klinikte Yemen’in diğer kanser klinikleri için ilaç tedariği bile yapılıyordu.

Yardım malzemesi stokları yok

Bir kanser hastası Sanaa’daki klinikte tedavisini bekliyor. Ancak tıbbı yardım malzemeleri konusunda yokluk yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bölgeye karadan ve havadan ulaşımı kısıtladı. Böylece başkent dahil ülkenin bir kısmını kontrolü altında tutan Husilere silah yardımı yapılmasını engellemeye çalışıyorlar.

Doktor sayısı çok az

70 yaşındaki Ali Hizam Mused’in beyninde tümör var. Sanaa’daki bir yardım örgütü ona ve diğer kanser hastalarına kalacak yer sağlıyor. Ancak Yemen’de eksik olan sadece hastaların yatacağı yataklar değil. Tıbbı personel bulmak da oldukça zor. Ayrıca bölgedeki insanların çoğunun tedaviyi karşılayacak parası yok.

İnsani kriz

14 yaşındaki kanser hastası Amena Muhssein Owaid kanser hastalarının konakladığı, yardım organizasyonuna ait bir evde kalıyor. Yemen’deki milyonlarca insan açlık, kolera, difteri ve sıtma gibi hastalıkların pençesi altında. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre savaş nedeniyle 50 bin insan hayatını kaybetti.