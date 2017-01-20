Futbolda devrim gibi kararlar geliyor!

FIFA’da yöneticilik yapan efsane Marco van Basten, radikal değişikliklerin gelebileceğini açıkladı.

FIFA yöneticisi Marco van Basten, futbolda köklü değişikliklerin yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. İşte devrim niteliği taşıyan o kararlar:

EFEKTİF OYUN

Maçların son 10 dakikasının, tam 10 dakika olarak oynanmasını düşünüyoruz. Topun dışarı çıktığı, rakibin yere yattığı vb. anlarda süre duracak. Çünkü kazanan takımlar, maçın sonlarına doğru, zaman geçirmek için her şeyi yapabiliyorlar. Oyun çok daha efektif oynanmalı.

OFSAYT KURALINI KALDIRMAK

Ofsaytsız bir futbolun nasıl olabileceğini çok merak ediyorum. Korkarım ki, birçok kişi buna karşı çıkacak. Bana kalırsa, ofsayt kuralını kaldırmak, oyunu daha ilgi çekici kılacak. Hücum oyuncuları, gol için daha çok şans bulacak, böylece daha fazla gol atılacak. Taraftarlar da bunu görmek istiyor.

SARI KART YERİNE SÜRE CEZASI

Bir başka fikir ise, oyuncuya sarı kart vermek yerine 5 ya da 10 dakikalık süre cezası vermek. Bu ceza bence daha korkutucu. 11’e karşı 10 kişiyle oynamak daha zor.

PENALTIDA DEĞİŞİKLİK

8 saniye içinde tamamlanması gereken, farklı bir uygulamaya gidilebilir. Kaleci ceza sahasının dışına çıkarsa, otomatik olarak gol sayılıyor. Oyuncu da topu orta sahadan alıp kalecinin üzerine doğru giderek gol atmaya çalışıyor. Penaltının yerini böyle bir uygulama alabilir. Daha ilgi çekici olacaktır.

KAPTANLAR

Hakemlerle yalnızca takım kaptanları konuşmalı. Hakeme yapılan itirazlar, oyun içinde büyük zaman kaybına sebep oluyor.

FAUL SAYILARI

Bir savunma oyuncusu, tıpkı basketboldaki gibi faul sayısı konusunda sınırlandırılmalı. Maksimum faul sayısına ulaştığında ise oyundan çıkmalı.