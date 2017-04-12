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12 Nisan 2017

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Aşklarını Duabi’de tazelediler

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Aşklarını Duabi’de tazelediler
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KARAKAYA ÇİFTİ ÇÖL SAFARİSİNDE: İş maksadıyla gittikleri Dubai’de tatil de yapan Burcu Başay & Şükrü Karakaya çifti çöl safarisi yapmaktan da geri kalmadı

 

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Burcu Başay & Şükrü Karakaya çifti, unutulmaz bir Duabi tatili yaşadı. İş maksatlı Duabi’ye giden Karakaya çifti, işten geri kalan zamanlarda ise, bol bol Dubai’nin tadını çıkardı. Safari, alış- veriş, ihtişamlı binaları ile dünya jet sosyetesinin de uğrak mekanı haline gelen Duabi sık sık Kıbrıslı Türkleri de ağırlıyor. Karakaya çifti, bir yandan aşklarını tazelerken, diğer yandan da safari macerasını da içine kattıkları unutulmaz bir tatil yaşadılar.

 

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