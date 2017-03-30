“917 çeşit ilaç alındı, dağıtımı yapılıyor”

Vatandaşın “Devletin eczanesinde ilaç bulamıyoruz” isyanına karşılık Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, ilaç ihalesinin Şubat ayında tamamlandığı, ilaç dağıtımının yüzde 95’inin tamamlandığı, kaydedildi. Sağlık Bakanlığı:

Duygu ALAN

Vatandaş, Devlet hastanelerinin eczanelerinden tedavileri için gereksinim duydukları ilaçları temin edemedikleri, reçetelerine yazılan ilaçları özel eczanelerden satın almak zorunda kaldıkları gerekçesi ile isyan etti.

Vatandaş, “devlet eczanelerinde ilaç bulamıyoruz” diye yakınırken ortaya da bir takım iddialar atıldı.

Devletin firmalara yüklü miktarda borcu olduğu, bu sebeple ilaç alamadığı, stoktaki ilaçların da miadını tamamlamak üzere oldukları ve uzun bir süre ilaç krizinin devam edeceği ileri sürüldü.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü, vatandaşların “Hastanede ilaç yok” isyanlarına “ciddi bir sıkıntısı yok” diye yanıt verirken “devletin borcu var, ilaç alamıyor, uzun bir süre de ilaç olmayacak” şeklindeki iddialarını yalanladı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, ilaçların ihale usulü alındığına vurgu yaparak, ihalenin Şubat ayında tamamlandığını ve ilaç teslimatlarının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti.

Soyalan, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ilaç depolarının kapısını Havadis’e açtı.

Soyalan: Kriz yok

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, ilaç konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Mertdoğan Soyalan, “Devletin firmalara borcu olduğu, eldeki ilaçların miadının dolmak üzere olduğu veya ilaç krizinin yaşanacağı, bu krizin uzun süre aşılamayacağı söylemleri kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Kriz yok. İlaçlar ihale ile alınıyor. Eğer borçlu olsaydık ihaleye zaten çıkamazdık. Biz ilaç ihalesini Şubat ayında bitirdik. 917 çeşit ilaç aldık. Bu ilaçların teslimatları devam ediyor. Şuanda ilaçların yüzde 95’i eczanelere teslim edildi” dedi.

“Aldığımız gibi vermiyoruz”

Mertdoğan Soyalan, ihale usulü alınan ilaçların ecza depolarına dağıtımı yapılmadan önce son kullanma tarihlerinden, içeriğine kadar detaylı bir şekilde ve tek tek kontrol edildiğini, yapılan kontrollerin belgelenip dosyalandığını söyledi.

Soyalan, “İlaçları aldığımız gibi vermiyoruz. Tümü kontrol ediliyor. Bir bir inceleniyor. Bu işlemler de öyle bir gün de bitmiyor. Yüzlerce çeşit ilaç var. Dolayısıyla eczanelere teslimi yapılıncaya kadar bir süre geçiyor” dedi.

“Zamma takılmaması için çabaladık”

Soyalan, ilaçların yeni zamlı fiyatı ile alınmaması için olağanüstü bir çaba gösterdiklerini ve ilaç ihalesinin 8 Şubat’ta tamamlandığını kaydetti.

Zamsız şekilde 917 çeşit ilaç aldıklarını kaydeden Soyalan, kurul kararı ile alınan bazı ilaçlar dışında devletin deposunda eksik ilaç olmadığını kaydetti.

Soyalan, “Ancak bu noktada da vatandaşı mağdur etmiyoruz. Kurul kararı ile alınan ilaçları da talebe göre ya biz Türkiye’den getirtiyoruz ya da vatandaş kendisi alıyor biz o ilacın ücretini vatandaşa ödüyoruz” dedi.