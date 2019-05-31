Sosyal MedyaTeknoloji

Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor

31 Mayıs 2019

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Facebook’un Kaliforniya’da düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı.

CNBC’nin haberine göre, Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zekâlı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple’ın Siri, Google’ın ses asistanı ve Amazon’un Alexa’sı bulunuyor.

CNBC’in aktardığına göre, Facebook 2015 yılında ‘M’ adıyla bir asistan üretmişti ancak bu proje 2018 yılının başında sonlandırıldı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Süpernovaların diğer yıldızları galaksilerinin dışına gönderdiği keşfedildi

31 Mayıs 2019

ABD’nin yasaklarından korkmayan Huawei’nin Japon tedarikçisinin sağlam planı

31 Mayıs 2019

Bluetooth cihazları bir bir vuruyor!

30 Mayıs 2019

Mastercard’ın Masterpass Hizmeti sona erdi

30 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı