ABD’nin yasaklarından korkmayan Huawei’nin Japon tedarikçisinin sağlam planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Huawei yasağının ardından hisselerinde rekor düşüş gözlemlenen Japon firması Taiyo Yuden’in yasaklardan korunmak için oldukça sağlam bir planı var.

Huawei, çok fazla alanda üretim yapan bir firma ve Çinli teknoloji devinin sayısız tedarikçisi var. Bu tedarikçilerden biri de Japon kapasitör üreticisi Taiyo Yuden. Firma, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yasak kararının ardından hisse senetlerinde ciddi düşüş yaşadı ve geçen yılın rekor kazancı bir anda erimiş oldu.

Firmanın CEO’su Shoichi Tosaka bu durumdan elbette memnun değil. Geçen yıl rekor kazanç elde eden firma, yakın zamanda piyasadaki hisselerinin %2’sini geri almıştı. Şirket CEO’suna göre şirketin hisselerindeki düşüş mantıklı değil. Firma, Huawei’ye bağımlı bir tedarikçi olmaktan oldukça uzak bir konumda bulunuyor.

Tosaka, firmanın toplam iş hacminin yalnızca %10’luk kısmının Huawei ile yapılan ticaretten kaynaklandığını söylerken, Huawei yasağının ardından başka firmaların baz istasyonları ve 5G bileşenleri yapması gerektiğini, o firmaların işlerini de kendilerinin alacağını söylüyor. Tosaka’ya göre iki devin ticaret savaşına girmesinin ardından insanlar, genel olarak teknoloji sektörünün zarar göreceğini düşünüyor.

Aslında firma, GoPro’lardan elektrikli otomobillere kadar pek çok alanda kullanılan kapasitörler üretiyor. Elektrik akımını yönlendirmek ve voltajı stabil tutmak için kullanılan bu çok küçük parçalar pek çok teknolojinin temelinde yer alıyor. Tosaka’nın verdiği bilgilere göre bir Tesla otomobili, bu kapasitörlerden 10 bin adet kullanıyor. Kaldı ki firma, akıllı telefon pazarıyla olan göbek bağını çoktan kesmiş durumda. iPhone telefonlar için de parça üreten Taiyo Yuden, satışlarda yaşanan ve Apple’ı zora sokan düşüşten etkilenmedi.

Firma, geçen yıl kazanç anlamında rekor kırdıktan sonra bu yıl da yeni bir rekoru hedefliyordu. Taiyo Yuden, tam kapasite çalışmasına rağmen talebe yetişemeyen fabrikalarındaki üretimin öngörülebilir gelecekte değişmeyeceğini belirtiyor. Japon firma ayrıca yeni bir tesis de inşa ediyor.

Taiyo Yuden, Huawei ile çalışmak istemesi durumunda ABD yasaklarını kolayca aşabileceği bir yola da sahip. Firmanın Malezya, Çin gibi ülkelerde de tesisleri bulunuyor ve bu tesislerden satış yapabilir.

ABD ile Çin arasındaki savaşın başka hangi firmaları, ne kadar etkileyeceğini ise ilerleyen dönemde daha net olarak göreceğiz.