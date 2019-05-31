Yaşam

120 yıllık geçmişi ile bilinen en eski güneş tutulmasının 4K videosu yayınlandı

31 Mayıs 2019
Britanya Film Enstitüsü (BFI), yeniden yapılandırılarak 4K kalitesine kadar yükseltilen bilinen en eski güneş tutulması filmini 720p çözünürlüklü bir video olarak yayınladı.

Britanya Film Enstitüsü (BFI), Kraliyet Astronomi Topluluğu (RAS) ile birlikte bilinen en eski Güneş tutulması filmini yayınladılar. BFI Ulusal Arşivi’nde görev alan uzmanlar, 28 Mayıs 1900 tarihinde Nevil Maskelyne tarafından çekilen 1 dakika 8 saniye uzunluğundaki filmi 4K kalitesine yükseltmeyi de başardılar.

Bugünlerde on milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin fotoğrafını çekebildiğimizi düşündüğümüzde bir Güneş tutulması fotoğrafı ya da videosu çekmenin son derece kolay ve olağan bir şey olduğunu söyleyebiliriz ancak tarihleri yaklaşık 120 yıl geriye götürdüğümüzde kameraların pek de cebimize sığdığını söyleyemeyiz.

Aşağıdaki videoda izleyebileceğiniz bilinen en eski tam Güneş tutulması videosu, İngiliz Astronomik Birliği’nin Kuzey Carolina’daki keşif gezisi sırasında elde edildi. Aslına bakarsanız bu film, Makelyne’in ikinci Güneş tutulması filmi girişimiydi. İlk film, 1898 yılında Hindistan’da çekilmişti ancak İngiltere’ye dönüş sırasında çalındı.

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