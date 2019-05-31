14 bin yıl önce yaşamış bir Taş Devri ailesinin mağarada bıraktığı izleri keşfedildi

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Basura mağarasında, Taş Devri insanlarının yeni yerler keşfetmek amacıyla bu mağaraya girdikleri keşfedildi. Mağaraya giren insanların 5 kişilik bir aile olduğu, mağaranın dar alanlarında emekleyerek ilerledikleri belirlendi.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Basura mağarasında araştırma yapan bilim insanları, günümüzden 14 bin yıl önce yaşamış olan Taş Devri insanlarının bu mağarada yürüdüklerini tespit ettiler. 5 kişiden oluşan bir ailenin bu mağaranın içerisinde emekleyerek ilerlediği ve amaçlarının da yeni yerler keşfetmek olduğu belirlendi.

Kil ile kaplı olan mağarada bazı izler gören araştırmacılar, bu izleri incelemek için çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalarda mağaranın alçak kesimlerinde emekleyerek kimi zaman da sürünerek ilerlediklerini gösteren 180 farklı iz bulundu. 3 çocukları olduğu belirlenen bu ailenin en küçük çocuğu sadece 2 yaşındaydı, bununla birlikte ailenin ortanca çocuğu 6 ve en büyük çocuk ise 11 yaşındaydı.

Yapılan çalışmalarda çocukların ellerine bulaşan kömür lekerini duvarlara sürdükleri belirlendi. Bununla birlikte çocukların mağaranın zemininde bulunan çamuru da duvara sürdükleri belirlendi.