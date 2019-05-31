Yaşam

14 bin yıl önce yaşamış bir Taş Devri ailesinin mağarada bıraktığı izleri keşfedildi

31 Mayıs 2019
İtalya’nın kuzeyinde bulunan Basura mağarasında, Taş Devri insanlarının yeni yerler keşfetmek amacıyla bu mağaraya girdikleri keşfedildi. Mağaraya giren insanların 5 kişilik bir aile olduğu, mağaranın dar alanlarında emekleyerek ilerledikleri belirlendi.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Basura mağarasında araştırma yapan bilim insanları, günümüzden 14 bin yıl önce yaşamış olan Taş Devri insanlarının bu mağarada yürüdüklerini tespit ettiler. 5 kişiden oluşan bir ailenin bu mağaranın içerisinde emekleyerek ilerlediği ve amaçlarının da yeni yerler keşfetmek olduğu belirlendi.

Kil ile kaplı olan mağarada bazı izler gören araştırmacılar, bu izleri incelemek için çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalarda mağaranın alçak kesimlerinde emekleyerek kimi zaman da sürünerek ilerlediklerini gösteren 180 farklı iz bulundu. 3 çocukları olduğu belirlenen bu ailenin en küçük çocuğu sadece 2 yaşındaydı, bununla birlikte ailenin ortanca çocuğu 6 ve en büyük çocuk ise 11 yaşındaydı.

Yapılan çalışmalarda çocukların ellerine bulaşan kömür lekerini duvarlara sürdükleri belirlendi. Bununla birlikte çocukların mağaranın zemininde bulunan çamuru da duvara sürdükleri belirlendi.

Yapılan keşiflerle ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Marco Romano, ailenin bu mağaraya girme nedenlerinin sadece merak olduğunu, ailenin mağarayı terk etmesinden sonra düşen bir sarkıtın mağaranın bu bölümünü kapatarak izlerin silinmemesine neden olduğunu söyledi. Taş Devri insanlarının bu mağaraya neden girdiklerini, hangi yolları kullandıklarını ve bu mağaraya bir tek insanın mı girdiğini yoksa bir grubun mu bu mağarada dolaştıklarını öğrenmek istediklerini belirten Romano, kullandıkları gelişmiş yöntemlerle bu insanların hikayesini oluşturmayı başardıklarını açıkladı.

Bu keşifle ilgili yayınlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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