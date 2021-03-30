Ziynet Sali’den 3 yıl sonra yeni albüm: Yaşam Çiçeği

Son 2 yılda içinden 4 hit şarkı çıkartan “YAŞAM ÇİÇEĞİ” isimli albüm Gökay Özkan prodüktörlüğünde yeni hit şarkılarla bugün çıktı.

Sali, albüme son dakika sürprizi olarak eklenen ve tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği YARALIM şarkısını seslendirdi. İkinci bir sürpriz olan İÇİME ATIYORUM şarkısında Mustafa Ceceli ile düet yaptı.

Hikayesi 3 yıl önce başlayıp pandemi şartları sebebiyle çıkartılamayan albümden belirli şarkılar geçen süre zarfında single olarak çıkarılmıştı. Toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9’u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan fotoğraflarını Nihat Odabaşı’nın çektiği “YAŞAM ÇİÇEĞİ” albümü DMC etiketi ile bugün dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde yerini aldı.

Albümün çıkış şarkısı “EFKARIM VAR” aynı zamanda Kalbim Tatilde’nin bestecisi olan Emrah Karakuyu’ya ait olup video klibi de Murat Küçük tarafından çekildi.