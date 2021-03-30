Mevlevi’de top atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı Mevlevi’de top atışı yapılacağını duyurdu
Güzelyurt Kaymakamlığı, 12, 14, 15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır silah atış alanında top atışı yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.
Bölgeler şöyle;
a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu
b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 50O m. hattının kuzeyi,
d. Kuzeyde: Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.