YİM: Terfi sınavları usulsüz bir şekilde yapılmadı

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun gerçekleştirdiği ve komisyonda görev yapan iki üyenin de girerek sınavın ilk aşamasını geçtiği terfi sınavı için talep edilen ‘tek taraflı ara emri’ başvurusu, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine yapılan istinaf başvurusu kararı da açıklandı.

YİM İstinaf Heyeti’ni oluşturan üye Mehmet Türker, üye Tanju Öncül ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda gerçekleşen davada Heyet tüm olguları değerlendirerek yapılan başvuruyu red ve iptal etti.

Heyet adına kararı açıklayan Türker, söz konusu terfi sınavlarının usulsüz bir şekilde yapılmadığını ve terfilerin verilmesi sonucunda telafi edilemez bir sonuç doğurmayacağına vurgu yaptı.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin tek taraflı ara emri kararını hatalı bulmayıp istinafı reddetmesi üzerine terfi almaya hak kazanan polis mensupları yeniden polis okuluna gidip eğitim aldıktan sonra terfi sınavına katıla bilecek.

Süreç nasıl gelişmişti?

Polis Hizmetleri Komisyonu’nda görev yapan ve sınavı gerçekleştiren üç polis müdür muavininden ikisinin, ‘Polis Müdürü’ sınavına girerek terfi etmesi, diğer adaylar tarafından ‘tüzüğe aykırılık’ ve ‘yansızlık ilkesinin ihlâl edildiği” gerekçeleriyle yargıya taşınmıştı.

Polis teşkilatı mensuplarının uzun yıllardır beklediği ve 9-10-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci aşama terfi mülakat sınavı davalık olmuştu.

Polis Müdür mevkii için 8 polis müdürü ve bir itfaiye müdürlüğü münhaline 14 polis müdür muavini müracaat etmiş ve Polis Hizmetleri Komisyonu 8 müdür muavinini sözlü sınavdan geçirmişti. Mülakatta elenen adaylardan Bekir Abatay şahsı ve diğer adaylar adına, 6 üyeden oluşan Polis Hizmetleri Komisyonu üyelerinden, iki müdür muavininin de diğer adaylarla birlikte mülakata girmesi, adaylara sorulan soruların tüzüğe aykırı olması ve yansızlık ilkesinin ihlâl edilmesi nedenleriyle ara emri talebiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Kamalı Haber