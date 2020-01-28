Zirvedekiler puan kaybetti

K-Pet 1. Lig’de lider Mesarya puan kaybı yaşamasına rağmen mağlup olan takipçisi Y Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı
K-Pet 1. Lig’de ikinci devrenin ilk haftasında lider Mesarya deplasmanda Mormenekşe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Bu maç ayrıca 16. haftanın gol atılmayan tek maçı oldu.
Liderin takipçisi Y. Dumlupınar ise kendi sahasında Girne’nin güçlü takımlarından Girne Halk Evi’ne 2-0 mağlup olarak fırsat tepmiş oldu. Bu sonuçlarından ardından lider Mesarya takipçisi Y.Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı.
Ligin 16’inci haftasında Doğancı karşısında bay geçerek haftayı hükmen 3-0 galip kapatan Maraş
Haftayı Doğancı karşısında maç oynamadan hükmen 3-0 galip kapatan takım Yalova olurken, Esentepe deplasmanda Çanakale’yi 4-1 mağlup ederek bir basamak yukarı çıkarak 7’inciliğe oturdu. Çanakkale ise alt sıralardan kurtulamadı.
Üst sıraları zorlayan takımlardan biri olan G.Birliği konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-1’lik skorla geçerek haftayı karlı kapatan takımlardan biri oldu. Bağcıl ise ikinci devreye kötü başlamış oldu.
Girne bölgesi takımlardan Ozanköy sahasında Maraş’ı 1-0 yenerek rakibini puansız geri göndermiş oldu. Kırmız-beyazlı ekip bu galibiyetle 14.sıraya yükseldi.
İki Girne bölgesi takımı Karşıyaka ve Lapta kozlarını Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda paylaştı. Ev sahibi ekip, Lapta’yı 2-0 mağlup ederek alt sırlardan kurtulma adına önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
16.haftanın en gollü karşılaşmalarından birinde Dörtyol deplasmanda Görneç’i 3-2 mağlup etti ve iki sıra birden yükselerek 8’inciliğe yerleşti. Görneç bu karşılaşmada 2-0 geriden 3-2’ye gelerek müthiş bir geri dönüş yaptı.
16.haftanın sonuçları:
Çanakkale-Esentepe: 1-4
Gençler Birliği-Bostancı Bağcıl: 3-1
Ozanköy-Maraş: 1-0
Mormenekşe-Mesarya: 0-0
Yonpaş Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2
Karşıyaka-Lapta: 2-0
Görneç -Dörtyol: 2-3
17.haftanın programı
Cumartesi
Esentepe – Gençler Birliği
Lapta – Yonpaş Dumlupınar
Maraş – Karşıyaka
Pazar
Girne Halk Evi – Çanakkale
Bostancı Bağcı l – Görneç
Dörtyol – Yalova
Mesarya – Ozanköy
K-Pet 1. Lig 16. hafta puan durumu
O G B M A Y AV P
1.Mesarya 16 11 4 1 38 12 26 37
2.Y Dumlupınar 16 9 3 4 29 6 23 30
3.Yalova 16 8 5 3 30 14 16 29
4.Maraş 16 9 2 5 29 19 10 29
5.Gençler Birliği 16 9 2 5 29 20 9 29
6.Girne Halk Evi 16 8 4 4 29 21 8 28
7.Esentepe 16 6 6 4 22 16 6 24
8.Dörtyol 16 6 5 5 20 19 1 23
9.Görneç 16 6 4 6 28 26 2 22
10.Mormenekşe 16 6 4 6 21 31 -10 22
11.Karşıyaka 16 5 5 6 16 23 -7 20
12.Lapta 16 6 1 9 23 26 -3 19
13.Çanakkale 16 4 4 8 22 34 -12 16
14.Ozanköy 16 4 3 9 17 31 -14 15
15.B Bağcıl 16 3 4 9 18 25 -7 13
16.Doğancı 16 0 0 16 0 48 -48 0
Gol Krallığı
Halil Turan Mesarya 18
İlyas Yılmaz Görneç 12
Bülent Çakmak Gençler Birliği 11
Zekai Serdar Bostancı Bağcıl 8
Uvanç Recaioğlu Çanakkale 7
Süleyman Bayır Maraş 7