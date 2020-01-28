Zirvedekiler puan kaybetti

K-Pet 1. Lig’de lider Mesarya puan kaybı yaşamasına rağmen mağlup olan takipçisi Y Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı

K-Pet 1. Lig’de ikinci devrenin ilk haftasında lider Mesarya deplasmanda Mormenekşe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Bu maç ayrıca 16. haftanın gol atılmayan tek maçı oldu.

Liderin takipçisi Y. Dumlupınar ise kendi sahasında Girne’nin güçlü takımlarından Girne Halk Evi’ne 2-0 mağlup olarak fırsat tepmiş oldu. Bu sonuçlarından ardından lider Mesarya takipçisi Y.Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı.

Ligin 16’inci haftasında Doğancı karşısında bay geçerek haftayı hükmen 3-0 galip kapatan Maraş

Haftayı Doğancı karşısında maç oynamadan hükmen 3-0 galip kapatan takım Yalova olurken, Esentepe deplasmanda Çanakale’yi 4-1 mağlup ederek bir basamak yukarı çıkarak 7’inciliğe oturdu. Çanakkale ise alt sıralardan kurtulamadı.

Üst sıraları zorlayan takımlardan biri olan G.Birliği konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-1’lik skorla geçerek haftayı karlı kapatan takımlardan biri oldu. Bağcıl ise ikinci devreye kötü başlamış oldu.

Girne bölgesi takımlardan Ozanköy sahasında Maraş’ı 1-0 yenerek rakibini puansız geri göndermiş oldu. Kırmız-beyazlı ekip bu galibiyetle 14.sıraya yükseldi.

İki Girne bölgesi takımı Karşıyaka ve Lapta kozlarını Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda paylaştı. Ev sahibi ekip, Lapta’yı 2-0 mağlup ederek alt sırlardan kurtulma adına önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

16.haftanın en gollü karşılaşmalarından birinde Dörtyol deplasmanda Görneç’i 3-2 mağlup etti ve iki sıra birden yükselerek 8’inciliğe yerleşti. Görneç bu karşılaşmada 2-0 geriden 3-2’ye gelerek müthiş bir geri dönüş yaptı.

16.haftanın sonuçları:

Çanakkale-Esentepe: 1-4

Gençler Birliği-Bostancı Bağcıl: 3-1

Ozanköy-Maraş: 1-0

Mormenekşe-Mesarya: 0-0

Yonpaş Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2

Karşıyaka-Lapta: 2-0

Görneç -Dörtyol: 2-3

17.haftanın programı

Cumartesi

Esentepe – Gençler Birliği

Lapta – Yonpaş Dumlupınar

Maraş – Karşıyaka

Pazar

Girne Halk Evi – Çanakkale

Bostancı Bağcı l – Görneç

Dörtyol – Yalova

Mesarya – Ozanköy

K-Pet 1. Lig 16. hafta puan durumu

O G B M A Y AV P

1.Mesarya 16 11 4 1 38 12 26 37

2.Y Dumlupınar 16 9 3 4 29 6 23 30

3.Yalova 16 8 5 3 30 14 16 29

4.Maraş 16 9 2 5 29 19 10 29

5.Gençler Birliği 16 9 2 5 29 20 9 29

6.Girne Halk Evi 16 8 4 4 29 21 8 28

7.Esentepe 16 6 6 4 22 16 6 24

8.Dörtyol 16 6 5 5 20 19 1 23

9.Görneç 16 6 4 6 28 26 2 22

10.Mormenekşe 16 6 4 6 21 31 -10 22

11.Karşıyaka 16 5 5 6 16 23 -7 20

12.Lapta 16 6 1 9 23 26 -3 19

13.Çanakkale 16 4 4 8 22 34 -12 16

14.Ozanköy 16 4 3 9 17 31 -14 15

15.B Bağcıl 16 3 4 9 18 25 -7 13

16.Doğancı 16 0 0 16 0 48 -48 0

Gol Krallığı

Halil Turan Mesarya 18

İlyas Yılmaz Görneç 12

Bülent Çakmak Gençler Birliği 11

Zekai Serdar Bostancı Bağcıl 8

Uvanç Recaioğlu Çanakkale 7

Süleyman Bayır Maraş 7