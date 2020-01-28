FutbolSpor

Zirvedekiler puan kaybetti

28 Ocak 2020

K-Pet 1. Lig’de lider Mesarya puan kaybı yaşamasına rağmen mağlup olan takipçisi Y Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı

 

K-Pet 1. Lig’de ikinci devrenin ilk haftasında lider Mesarya deplasmanda Mormenekşe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Bu maç ayrıca 16. haftanın gol atılmayan tek maçı oldu.
Liderin takipçisi Y. Dumlupınar ise kendi sahasında Girne’nin güçlü takımlarından Girne Halk Evi’ne 2-0 mağlup olarak fırsat tepmiş oldu. Bu sonuçlarından ardından lider Mesarya takipçisi Y.Dumlupınar ile puan farkını 7’ye çıkardı.

Ligin 16’inci haftasında Doğancı karşısında bay geçerek haftayı hükmen 3-0 galip kapatan Maraş

Haftayı Doğancı karşısında maç oynamadan hükmen 3-0 galip kapatan takım Yalova olurken, Esentepe deplasmanda Çanakale’yi 4-1 mağlup ederek bir basamak yukarı çıkarak 7’inciliğe oturdu. Çanakkale ise alt sıralardan kurtulamadı.
Üst sıraları zorlayan takımlardan biri olan G.Birliği konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-1’lik skorla geçerek haftayı karlı kapatan takımlardan biri oldu. Bağcıl ise ikinci devreye kötü başlamış oldu.
Girne bölgesi takımlardan Ozanköy sahasında Maraş’ı 1-0 yenerek rakibini puansız geri göndermiş oldu. Kırmız-beyazlı ekip bu galibiyetle 14.sıraya yükseldi.
İki Girne bölgesi takımı Karşıyaka ve Lapta kozlarını Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda paylaştı. Ev sahibi ekip, Lapta’yı 2-0 mağlup ederek alt sırlardan kurtulma adına önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
16.haftanın en gollü karşılaşmalarından birinde Dörtyol deplasmanda Görneç’i 3-2 mağlup etti ve iki sıra birden yükselerek 8’inciliğe yerleşti. Görneç bu karşılaşmada 2-0 geriden 3-2’ye gelerek müthiş bir geri dönüş yaptı.

 

16.haftanın sonuçları:

Çanakkale-Esentepe: 1-4

Gençler Birliği-Bostancı Bağcıl: 3-1

Ozanköy-Maraş: 1-0

Mormenekşe-Mesarya: 0-0

Yonpaş Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2

Karşıyaka-Lapta: 2-0

Görneç -Dörtyol: 2-3

 

17.haftanın programı

Cumartesi

Esentepe            –                 Gençler Birliği

Lapta                    –              Yonpaş Dumlupınar

Maraş                   –              Karşıyaka

Pazar

Girne Halk Evi     –              Çanakkale

Bostancı Bağcı  l –              Görneç

Dörtyol                –              Yalova

Mesarya              –              Ozanköy

 

 

K-Pet 1. Lig 16. hafta puan durumu

O            G            B             M           A             Y             AV          P

1.Mesarya                           16           11           4             1             38           12           26           37

2.Y Dumlupınar                   16           9             3             4             29           6             23           30

3.Yalova                              16           8             5             3             30           14           16           29

4.Maraş                               16           9             2             5             29           19           10           29

5.Gençler Birliği                   16           9             2             5             29           20           9             29

6.Girne Halk Evi                  16           8             4             4             29           21           8             28

7.Esentepe                         16           6             6             4             22           16           6             24

8.Dörtyol                             16           6             5             5             20           19           1             23

9.Görneç                             16           6             4             6             28           26           2             22

10.Mormenekşe                   16           6             4             6             21           31           -10         22

11.Karşıyaka                       16           5             5             6             16           23           -7            20

12.Lapta                              16           6             1             9             23           26           -3            19

13.Çanakkale                     16           4             4             8             22           34           -12         16

14.Ozanköy                        16           4             3             9             17           31           -14         15

15.B Bağcıl                        16           3             4             9             18           25           -7            13

16.Doğancı                         16           0             0             16           0             48           -48         0

 

 

Gol Krallığı

Halil Turan                          Mesarya                                18

İlyas Yılmaz                        Görneç                                  12

Bülent Çakmak                    Gençler Birliği                      11

Zekai Serdar                      Bostancı Bağcıl                     8

Uvanç Recaioğlu                 Çanakkale                            7

Süleyman Bayır                  Maraş                                    7



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