Son kozlar oynandı

Futbolda 2019-2020 sezonu kiralık transfer sezonu da tamamlandı

FEDERASYONDA HAREKETLİ ANLAR: Futbol Federasyonu kiralık transfer döneminin son günü çok hareketli anlar yaşadı. Transferin son gününde Cihangir Düzkaya’dan Kone’yi aldı Joseph’i gönderdi. Gönyeli Christian dışındaki 2 yeni yabancısını gönderdi Felix ve 1 yeni oyuncu getirdi. Hamitköy, Yenicami’den Erbay’ı, Baf ise GG’den Taşçı’yı ve Ocak’tan Cevdet’i aldı

Futbol takımları 2019-2020 sezonuna yönelik kadrolarına yapabilecekleri oyuncu transferlerini yaptılar ve artık tüm konsantrasyon sahadaki performansa çevrildi.

Sezonun ikinci devre ilk maçları geride kalırken dün de ara transferin son günüydü ve federasyonda hareketli dakikalar yaşandı.

Cihangir’den Kone hamlesi

Süper Lig’de ilk devrenin flaş ekiplerinden Cihangir’de takımın yıldız isimlerinden ve golcü futbolcu Lungelo Mishali ile Luka’nın devre arasında takımdan ayrılması ile tam bir şok yaşandı. İkinci devreye kendi evindeki 0-0’lık Çetinkaya beraberliği ile başlayan Cihangir, Baf’tan aldığı Joseph ile yollarını ayırdı ve ilk devrede Düzkaya forması ile 9 gol atan Ismael Kone kadroya dahil edildi.

Hamitköy Yenicami’den Erbay’ı aldı

Süper Lig’in kırmızı-siyahlı ekibi Hamitköy ise ikinci devreye başlarken yenilediği yabancı oyuncularını ilk maç sonunda da takımda tuttu. Hamitköy savunmaya tecrübeli bir oyuncu transfer etti. Yenicami’de kaptanlık da yapmış Erbay’ı transfer eden Hamitköy, Dumlupınar’dan ise Mustafa Çelik’i aldı.

Gönyeli sadece Christian’ı tuttu

İkinci devreye Yenicami karşısında aldığı 7-3’lük ağır mağlubiyetle başlayan Gönyeli ilk devrede takımda forma giyen Christian dışındaki yabancılarını gönderdi. Njoku ve Taro ile yolları ayıran Gönyeli ilk devre takımda yer alan Felix’i anlaşma yeniledi ve Silla isimli bir de yeni forvet adaya getirtti.

Batıda taarruz gerçekleşti

Süper Lig’de ve 1.Lig’de mücadele eden batı bölgesi takımları ara transferde boş durmadı ve özellikle son gün olan dün tam anlamıyla taarruza geçti. Baf Ülkü Yurdu, GG ile yollarını ayıran Hüseyin Taşçı ile anlaşırken, Türk Ocağı’nın 21 yaş altı oyuncusu Cevdet Alıcı’yı da kadrosuna kattı. Lefke ise eski yabancı oyuncusu Candy’yi yeniden kadrosuna dahil etti.

Bağcıl TC kontenjanını Ergin Biçen ile doldurdu. Sarı-lacivertli Yalova İltaç Keçeli, Barış Rabo ve TC’li oyuncu Metin Tuğlu’yu aldı.