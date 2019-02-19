Zirvedekiler kayıpsız

GÖÇMEN KAÇIYOR, RAKİPLERİ KOVALIYOR:

Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı yenerek 40 puanla en yakın takipçisinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü mağlup etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Haftayı galip kapatan Akova ile Yalova da 35’er puanla zirveyi bir adım geriden takibe devam etti

Okan KARADEMİR

K-Pet 1. Lig’de zirve yarışındaki takımlar haftayı kayıpsız geçerken Göçmenköy 18. haftayı da lider kapadı.

Oynanan 8 karşılaşmada geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 26 gol kaydedildi.

3 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 4 takım evinde 3 puana ulaşırken sadece 1 takım deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

Lider Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl karşısında geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak puanını 40’a ulaştırdı ve Süper Lig yolunda zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçisi konumundaki Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

Ozanköy 36 puanla zirvenin 4 puan gerisinde takibe devam ederken 31 puanda kalan Hamitköy ise yarışta geride kalarak zirveden 9 puan uzaklaştı.

Evinde Yeniboğaziçi’ni iki golle geçen Akova Vuda ile konuk ettiği Maraş karşısında tek golle kazanan Yalova puanlarını 35 yaparak zirve yarışını sürdürdüler. Akova averajla haftayı üçüncü sırada Yalova da dördüncü sırada kapadı.

Çanakkale deplasmanında 3 puana tek golle uzanan Düzkaya 29 puanla altıncı sıraya tırmandı.

Orta sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda ise Karşıyaka ile Değirmenlik, Mesarya ile Mormenekşe ve Doğancı ile Yonpaş Dumlupınar yenişemedi ve 6 takım da haftayı birer puanla kapadı.

K-Pet 1. Lig’e 23-24 Şubat’ta oynanacak olan 19. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Gol Krallığı

Futbolcu Takım Gol

İrfan Boşnak Akova Vuda 21

Toykan Hacet Hamitköy 15

Muhammet Savaşçı Hamitköy 15

Cemil Awwad Akova Vuda 15

Mustafa Arnavut Göçmenköy 13

Justice Amenyaglo B.Bağcıl 13

18.Hafta Sonuçları

Akova Vuda 2-0 Yeniboğaziçi

Göçmenköy 3-1 Bostancı Bağcıl

Karşıyaka 1-1 Değirmenlik

Yalova 1-0 Maraş

Ozanköy 3-1 Hamitköy

Çanakkale 0-1 Düzkaya

Mesarya 2-2 Mormenekşe

Doğancı 4-4 Y. Dumlupınar

18.Hafta Programı

23 Şubat Cumartesi

Düzkaya – Doğancı

Mormenekşe – Göçmenköy

Maraş – Ozanköy

Dumlupınar – Karşıyaka

24 Şubat Pazar

Yeniboğaziçi – Çanakkale

Hamitköy – Mesarya

Bağcıl – Akova Vuda

Değirmenlik – Yalova

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Göçmenköy 18 13 1 4 41 21 20 40

2.Ozanköy 18 11 3 4 36 25 11 36

3.Akova Vuda 18 10 5 3 49 22 27 35

4.Yalova 18 10 5 3 27 16 11 35

5.Hamitköy 18 9 4 5 43 33 10 31

6.Düzkaya 18 9 2 7 27 20 7 29

7.Karşıyaka 18 7 6 5 31 25 6 27

8.Mesarya 18 7 6 5 33 31 2 27

9.Yonpaş Dumlupınar 18 7 4 7 36 28 8 25

10.Doğancı 18 6 4 8 24 34 -10 22

11.Bostancı Bağcıl 18 6 2 10 29 33 -4 20

12.Çanakkale 18 6 1 11 23 44 -21 19

13.Yeniboğaziçi 18 5 3 10 22 31 -9 18

14.Mormenekşe 18 5 2 11 29 39 -10 17

15.Maraş 18 5 1 12 23 43 -20 16

16.Değirmenlik 18 2 3 13 21 49 -28 9