Zirvedekiler kayıpsız

GÖÇMEN KAÇIYOR, RAKİPLERİ KOVALIYOR:
Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı yenerek 40 puanla en yakın takipçisinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü mağlup etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Haftayı galip kapatan Akova ile Yalova da 35’er puanla zirveyi bir adım geriden takibe devam etti
Okan KARADEMİR
K-Pet 1. Lig’de zirve yarışındaki takımlar haftayı kayıpsız geçerken Göçmenköy 18. haftayı da lider kapadı.
Oynanan 8 karşılaşmada geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 26 gol kaydedildi.
3 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 4 takım evinde 3 puana ulaşırken sadece 1 takım deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.
Lider Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl karşısında geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak puanını 40’a ulaştırdı ve Süper Lig yolunda zirvedeki yerini korudu.
Zirve takipçisi konumundaki Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü aynı skorla mağlup etmeyi başardı.
Ozanköy 36 puanla zirvenin 4 puan gerisinde takibe devam ederken 31 puanda kalan Hamitköy ise yarışta geride kalarak zirveden 9 puan uzaklaştı.
Evinde Yeniboğaziçi’ni iki golle geçen Akova Vuda ile konuk ettiği Maraş karşısında tek golle kazanan Yalova puanlarını 35 yaparak zirve yarışını sürdürdüler. Akova averajla haftayı üçüncü sırada Yalova da dördüncü sırada kapadı.
Çanakkale deplasmanında 3 puana tek golle uzanan Düzkaya 29 puanla altıncı sıraya tırmandı.
Orta sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda ise Karşıyaka ile Değirmenlik, Mesarya ile Mormenekşe ve Doğancı ile Yonpaş Dumlupınar yenişemedi ve 6 takım da haftayı birer puanla kapadı.
K-Pet 1. Lig’e 23-24 Şubat’ta oynanacak olan 19. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.
Gol Krallığı
Futbolcu Takım Gol
İrfan Boşnak Akova Vuda 21
Toykan Hacet Hamitköy 15
Muhammet Savaşçı Hamitköy 15
Cemil Awwad Akova Vuda 15
Mustafa Arnavut Göçmenköy 13
Justice Amenyaglo B.Bağcıl 13
18.Hafta Sonuçları
Akova Vuda 2-0 Yeniboğaziçi
Göçmenköy 3-1 Bostancı Bağcıl
Karşıyaka 1-1 Değirmenlik
Yalova 1-0 Maraş
Ozanköy 3-1 Hamitköy
Çanakkale 0-1 Düzkaya
Mesarya 2-2 Mormenekşe
Doğancı 4-4 Y. Dumlupınar
18.Hafta Programı
23 Şubat Cumartesi
Düzkaya – Doğancı
Mormenekşe – Göçmenköy
Maraş – Ozanköy
- Dumlupınar – Karşıyaka
24 Şubat Pazar
Yeniboğaziçi – Çanakkale
Hamitköy – Mesarya
- Bağcıl – Akova Vuda
Değirmenlik – Yalova
Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1.Göçmenköy 18 13 1 4 41 21 20 40
2.Ozanköy 18 11 3 4 36 25 11 36
3.Akova Vuda 18 10 5 3 49 22 27 35
4.Yalova 18 10 5 3 27 16 11 35
5.Hamitköy 18 9 4 5 43 33 10 31
6.Düzkaya 18 9 2 7 27 20 7 29
7.Karşıyaka 18 7 6 5 31 25 6 27
8.Mesarya 18 7 6 5 33 31 2 27
9.Yonpaş Dumlupınar 18 7 4 7 36 28 8 25
10.Doğancı 18 6 4 8 24 34 -10 22
11.Bostancı Bağcıl 18 6 2 10 29 33 -4 20
12.Çanakkale 18 6 1 11 23 44 -21 19
13.Yeniboğaziçi 18 5 3 10 22 31 -9 18
14.Mormenekşe 18 5 2 11 29 39 -10 17
15.Maraş 18 5 1 12 23 43 -20 16
16.Değirmenlik 18 2 3 13 21 49 -28 9