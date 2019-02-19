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Zirvedekiler kayıpsız

K-Pet 1. Lig'de zirve yarışındaki takımlar 18. haftayı kayıpsız geçti

19 Şubat 2019
futbol

GÖÇMEN KAÇIYOR, RAKİPLERİ KOVALIYOR:

Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı yenerek 40 puanla en yakın takipçisinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.  Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü mağlup etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Haftayı galip kapatan Akova ile Yalova da 35’er puanla zirveyi bir adım geriden takibe devam etti

 

Okan KARADEMİR

 

K-Pet 1. Lig’de zirve yarışındaki takımlar haftayı kayıpsız geçerken Göçmenköy 18. haftayı da lider kapadı.

Oynanan 8 karşılaşmada geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 26 gol kaydedildi.

3 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 4 takım evinde 3 puana ulaşırken sadece 1 takım deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

Lider Göçmenköy, konuk ettiği Bostancı Bağcıl karşısında geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak puanını 40’a ulaştırdı ve Süper Lig yolunda zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçisi konumundaki Ozanköy de zorlu maçta konuk ettiği üst sıraları kovalayan Hamitköy’ü aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

Ozanköy 36 puanla zirvenin 4 puan gerisinde takibe devam ederken 31 puanda kalan Hamitköy ise yarışta geride kalarak zirveden 9 puan uzaklaştı.

Evinde Yeniboğaziçi’ni iki golle geçen Akova Vuda ile konuk ettiği Maraş karşısında tek golle kazanan Yalova puanlarını 35 yaparak zirve yarışını sürdürdüler. Akova averajla haftayı üçüncü sırada Yalova da dördüncü sırada kapadı.

Çanakkale deplasmanında 3 puana tek golle uzanan Düzkaya 29 puanla altıncı sıraya tırmandı.

Orta sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda ise Karşıyaka ile Değirmenlik, Mesarya ile Mormenekşe ve Doğancı ile Yonpaş Dumlupınar yenişemedi ve 6 takım da haftayı birer puanla kapadı.

K-Pet 1. Lig’e 23-24 Şubat’ta oynanacak olan 19. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

 

Gol Krallığı

Futbolcu                               Takım                                    Gol

İrfan Boşnak                         Akova Vuda                          21

Toykan Hacet                       Hamitköy                              15

Muhammet Savaşçı             Hamitköy                              15

Cemil Awwad                       Akova Vuda                          15

Mustafa Arnavut                  Göçmenköy                          13

Justice Amenyaglo              B.Bağcıl                                 13

 

18.Hafta Sonuçları

Akova Vuda          2-0          Yeniboğaziçi

Göçmenköy          3-1          Bostancı Bağcıl

Karşıyaka               1-1          Değirmenlik

Yalova                    1-0          Maraş

Ozanköy                3-1          Hamitköy

Çanakkale             0-1          Düzkaya

Mesarya                 2-2          Mormenekşe

Doğancı                 4-4          Y. Dumlupınar

 

18.Hafta Programı

23 Şubat Cumartesi

Düzkaya                 –              Doğancı

Mormenekşe       –              Göçmenköy

Maraş                     –              Ozanköy

  1. Dumlupınar – Karşıyaka

24 Şubat Pazar

Yeniboğaziçi         –              Çanakkale

Hamitköy               –              Mesarya

  1. Bağcıl               –            Akova Vuda

Değirmenlik          –              Yalova

 

Puan Durumu

Takımlar                                O             G             B             M            A             Y             AV          P

1.Göçmenköy                      18           13           1             4             41           21           20           40

2.Ozanköy                            18           11           3             4             36           25           11           36

3.Akova Vuda                       18           10           5             3             49           22           27           35

4.Yalova                                18           10           5             3             27           16           11           35

5.Hamitköy                           18           9             4             5             43           33           10           31

6.Düzkaya                             18           9             2             7             27           20           7             29

7.Karşıyaka                           18           7             6             5             31           25           6             27

8.Mesarya                            18           7             6             5             33           31           2             27

9.Yonpaş Dumlupınar         18           7             4             7             36           28           8             25

10.Doğancı                           18           6             4             8             24           34           -10          22

11.Bostancı Bağcıl               18           6             2             10           29           33           -4            20

12.Çanakkale                       18           6             1             11           23           44           -21          19

13.Yeniboğaziçi                   18           5             3             10           22           31           -9            18

14.Mormenekşe                 18           5             2             11           29           39           -10          17

15.Maraş                              18           5             1             12           23           43           -20          16

16.Değirmenlik                    18           2             3             13           21           49           -28          9

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