Gollü derbide kazanan yok

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Sabriye Atikoğlu
Baf Ülkü Yurdu 3-3 Binatlı
Erdoğan Nay Salih Beyoğlu
Joseph Obidiaso Hüseyin Taşçı
Laval Murtadah Muammer Tip
Ahmet Hatay Sertaç Özbilin
Fikri Arslan Burak Sarıkaya
Mehmet Göktaş Rahmi Çelik
(Dk.12 Tahsin Denizsever) (Dk.77 Abdullah Umut)
İbrahim Hatay Omodiagbe Victory
Azat Tip Sergio Dos Santos
Hasan Sedatgil (Dk.64 Hasan Nalbant)
(Dk.86 Berk Şen) Vinicius Jorge
Erdinç Börekçi Zihni Temelci
Hafız Konkoni Alattin Yavuz
– (Dk.90+2 Mustafa Süzgen)
Goller:
Dk.37 Joseph Obidiaso Dk.21 Sergio Dos Santos
Dk.66 Erdinç Börekçi Dk.56 Omodiagbe Victory
Dk.72 Hafız Konkoni Dk.78 Vinicius Jorge
K-Pet Süper Lig’in 18.haftasının kapanışına sahne olan Güzelyurt derbisinde Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı 3-3 berabere kaldı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 4.dakikasında Ahmet Hatay’ın sert şutunda top üst direkten geri geldi. 21.dakikada Sertaç’ın sağdan ortasını iyi takip eden Dos Santos kafayla topu filelere yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi. 37.dakikada ise Baf atağında Hafız’ın pasında Joseph kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda köşeden topu ağlara gönderdi ve ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 56. dakikada Victory nefis bir şutla Binatlı’yı 2-1 öne geçirdi. 66. dakikada kaleci Salih’in uzaklaştıramadığı topu Erdinç ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. 72.dakikada Hafız’ın golüyle Baf durumu 3-2’ye getirdi. 78. dakikada ise Jorge bir kez daha skoru dengeledi ve maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu arada maçta sakatlanan Rahmi ambulansla hastaneye kaldırılırken maç sonrasında meydana gelen bazı tartışmalar ve itiş kakışlar büyümeden önlendi. Baf kulübü devre arası da şampiyon olan U17 takımına plaket vererek ödüllendirdi.