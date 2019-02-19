Gollü derbide kazanan yok

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Sabriye Atikoğlu

Baf Ülkü Yurdu 3-3 Binatlı

Erdoğan Nay Salih Beyoğlu

Joseph Obidiaso Hüseyin Taşçı

Laval Murtadah Muammer Tip

Ahmet Hatay Sertaç Özbilin

Fikri Arslan Burak Sarıkaya

Mehmet Göktaş Rahmi Çelik

(Dk.12 Tahsin Denizsever) (Dk.77 Abdullah Umut)

İbrahim Hatay Omodiagbe Victory

Azat Tip Sergio Dos Santos

Hasan Sedatgil (Dk.64 Hasan Nalbant)

(Dk.86 Berk Şen) Vinicius Jorge

Erdinç Börekçi Zihni Temelci

Hafız Konkoni Alattin Yavuz

– (Dk.90+2 Mustafa Süzgen)

Goller:

Dk.37 Joseph Obidiaso Dk.21 Sergio Dos Santos

Dk.66 Erdinç Börekçi Dk.56 Omodiagbe Victory

Dk.72 Hafız Konkoni Dk.78 Vinicius Jorge

K-Pet Süper Lig’in 18.haftasının kapanışına sahne olan Güzelyurt derbisinde Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı 3-3 berabere kaldı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 4.dakikasında Ahmet Hatay’ın sert şutunda top üst direkten geri geldi. 21.dakikada Sertaç’ın sağdan ortasını iyi takip eden Dos Santos kafayla topu filelere yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi. 37.dakikada ise Baf atağında Hafız’ın pasında Joseph kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda köşeden topu ağlara gönderdi ve ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 56. dakikada Victory nefis bir şutla Binatlı’yı 2-1 öne geçirdi. 66. dakikada kaleci Salih’in uzaklaştıramadığı topu Erdinç ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. 72.dakikada Hafız’ın golüyle Baf durumu 3-2’ye getirdi. 78. dakikada ise Jorge bir kez daha skoru dengeledi ve maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu arada maçta sakatlanan Rahmi ambulansla hastaneye kaldırılırken maç sonrasında meydana gelen bazı tartışmalar ve itiş kakışlar büyümeden önlendi. Baf kulübü devre arası da şampiyon olan U17 takımına plaket vererek ödüllendirdi.