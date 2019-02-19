FutbolSpor

Gollü derbide kazanan yok

19 Şubat 2019
BÜY-BİNATLI

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Sabriye Atikoğlu

 

Baf Ülkü Yurdu                                    3-3                         Binatlı

Erdoğan Nay                                                                        Salih Beyoğlu

Joseph Obidiaso                                                                 Hüseyin Taşçı

Laval Murtadah                                                                  Muammer Tip

Ahmet Hatay                                                                       Sertaç Özbilin

Fikri Arslan                                                                          Burak Sarıkaya

Mehmet Göktaş                                                                  Rahmi Çelik

(Dk.12 Tahsin Denizsever)                                                (Dk.77 Abdullah Umut)

İbrahim Hatay                                                                     Omodiagbe Victory

Azat Tip                                                                                Sergio Dos Santos

Hasan Sedatgil                                                                    (Dk.64 Hasan Nalbant)

(Dk.86 Berk Şen)                                                                Vinicius Jorge

Erdinç Börekçi                                                                    Zihni Temelci

Hafız Konkoni                                                                      Alattin Yavuz

                –                                                                             (Dk.90+2 Mustafa Süzgen)

                                                               Goller:

 

Dk.37 Joseph Obidiaso                                                      Dk.21 Sergio Dos Santos

Dk.66 Erdinç Börekçi                                                         Dk.56 Omodiagbe Victory

Dk.72 Hafız Konkoni                                                          Dk.78 Vinicius Jorge

 

K-Pet Süper Lig’in 18.haftasının kapanışına sahne olan Güzelyurt derbisinde Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı 3-3 berabere kaldı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 4.dakikasında Ahmet Hatay’ın sert şutunda top üst direkten geri geldi. 21.dakikada Sertaç’ın sağdan ortasını iyi takip eden Dos Santos kafayla topu filelere yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi. 37.dakikada ise Baf atağında Hafız’ın pasında Joseph kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda köşeden topu ağlara gönderdi ve ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 56. dakikada Victory nefis bir şutla Binatlı’yı 2-1 öne geçirdi. 66. dakikada kaleci Salih’in uzaklaştıramadığı topu Erdinç ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. 72.dakikada Hafız’ın golüyle Baf durumu 3-2’ye getirdi. 78. dakikada ise Jorge bir kez daha skoru dengeledi ve maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu arada maçta sakatlanan Rahmi ambulansla hastaneye kaldırılırken maç sonrasında meydana gelen bazı tartışmalar ve itiş kakışlar büyümeden önlendi. Baf kulübü devre arası da şampiyon olan U17 takımına plaket vererek ödüllendirdi.

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