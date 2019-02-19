Yakın Doğu Koop’u devirdi: 58-65

Basketbol Federasyon Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi ezeli rakibi Koopspor’u yenerek finale çıktı

BÜYÜK ÇEKİŞME YDÜ’NÜN:

Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u kıyasıya mücadele sonunda yenerek finale çıkarken gecenin yıldızı ise 16 sayı – 11 ribaunt ile “double – double” yapan bordo mavili takımdan Ahmet Dağer oldu

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz

Koopspor: Temur (9), Mert (2), Vedat, Chris (6), Alpay (2), Marvin (27), Kemal (4), Kercem (8)

YDÜ: Halil (2), İhsan (14), Macura (13), Sercem (5), Berkem (10), Ahmet (16), Palmer (5)

1.periyot: 10-17

İlk yarı: 32-31

3.periyot: 50-49

Tonguç KOTAK

Basketbol Federasyon Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi ezeli rakibi Koopspor’u 65-58 yenerek finale çıktı.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maça YDÜ iyi başlayarak ilk periyotu 17-10 önde geçti.

İkinci periyotta toparlanan Koopspor, Marvin ile sayılar bularak farkı kapattı ve devreyi de 32-31 önde bitirdi.

İkinci yarıda da çekişme üçüncü periyotun sonuna kadar devam etti ve Koop bu bölümü 50-49 önde geçti.

Son periyotta karşılıklı basketler izlendi. Maçın 35.dakikasından itibaren kontrolü ele alan Yakın Doğu maçı 65-58 kazandı ev adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada Yakın Doğu’dan Ahmet Dağer 16 sayı – 11 ribaunt ile “double – double” yaparak maçın yıldızı oldu.