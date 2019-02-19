GAÜ finalde: 55-45

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Çetin ardım, Hatice Ersözlü, Ali Kozok

GAÜ: Can, Mehmet, Gökay, Çağakan (10), Atilla (7), Mustafa, Tufan, Uraz (4), Bert (6), Halit (3), Emre (15), Batuhan (10)

DAÜ: Süleyman (4), Oktay, Eılya (3), Akınjıde (11), Uğur (10), Okorefe (2), Utku (2), Mehmet (6), Doğukan (7)

1.periyot: 15-6

İlk yarı: 30-21

3.periyot: 43-28

Girne Amerikan Üniversitesi, Basketbol Federasyon Kupası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 55-45 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Yarı final karşılaşmasının başından sonuna üstün olan taraf GAÜ oldu. Maçın ilk yarısında fazla zorlanmadan oyunun kontrolünü elinde tutan GAÜ devreyi 30-21 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan Girne Amerikan Üniversitesi maçı 55-45 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.