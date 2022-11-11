Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuraları Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekildi.

20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda eşleşmeler belli oldu.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken, Trabzonspor’un rakibi Yılport Samsunspor oldu.

Galatasaray başkent ekibi Ankara Keçiörengücü’ne rakip oldu. Beşiktaş’ın eşleştiği takım ise Şanlıurfaspor oldu.

Medipol Başakşehir ise Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe ile eşleşti.

İşte 5. tur eşleşmeleri:

Demir Grup Sivasspor – Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü – Tuzlaspor

Fatih Karagümrük – Uşakspor

Bitexen Giresunspor – Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe – İstanbulspor

Yukatel Kayserispor – Gençlerbirliği

Adana Demirspor – Çaykur Rizespor

Trabzonspor – Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor – Eyüpspor

Medipol Başakşehir – Göztepe

Fraport TAV Antalyaspor – Manisa FK

Gaziantep FK – Boluspor

Kasımpaşa – Hangikredi Ümraniyespor

Beşiktaş – Şanlıurfaspor

Galatasaray – Ankara Keçiörengücü

Arabam.com Konyaspor – Bodrumspor