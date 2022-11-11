KKTF 12-14 Yaş Milli Takım belirleme turnuvası başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 2023 yılının başında düzenlenecek olan Milli Takım Müsabakaları için KKTF 12-14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına, Kategorilerinde ilk 8 de olan oyuncuların 1 kategoriye katılabileceği 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında başlıyor.

Kategorilerinde şampiyon olan oyuncular TTF Milli Takım belirleme turnuvasına Wild Card ile mücadele etme şansı bulacak.

19-23 Aralık 2022 tarihlerinde 12 yaşların İstanbul’da, 14 yaşların İzmir’de TTF Milli Takım Belirleme Turnuvası gerçekleşecek.