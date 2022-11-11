Teniste Başbakanlık Kupası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başbakanlık Kupası 2022 Tenis Ligini normal sezonunu ilk 4 de tamamlayan play-off finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 19 Kasım Cumartesi günü saat 10:00’da KKTF kortlarında başlayacak karşılaşmalar ile gerçekleşecek.

KKTF 2022 Başbakanlık kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.