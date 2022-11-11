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Tatar, Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

11 Kasım 2022
Ersin Tatar






Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesini değerlendirdi.




KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesine vermiş olduğu destek nedeniyle şahsı ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda statüsünün yükseltilmesi için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.





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11 Kasım 2022




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