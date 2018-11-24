Zeytine dikkat

DİKKAT ÇEKİYOR: Ormanlık alanlarda bulunan, birkaç yaşa ulaşmış ve sökülüp yeni alanlara taşınıp aşılandıktan bir iki yıl sonra verim verebilecek fidanlar, şu sıralar zeytin yetiştiricilerinin ya da hobi meraklılarının dikkatini çekiyor

ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR: Ülkede bazı kişiler, yabani zeytin fidanı avcılığına soyunurken kimileri önceden söküp potlara yerleştirdikleri yabani zeytin fidanlarını satışa sunuyor. Yabani zeytin fidanlarının satışını internet üzerinden yürütenler bile var

ORMAN YASASI’NA AYKIRI: Orman Yasası, yabani zeytin fidanlarını söküp başka alanlara ekmeyi ve aşılamayı suç sayıyor. Yasaya göre suçun karşılığı 1 yıla kadar hapislik ve/veya 200 TL para cezası. Yasaya göre, her iki ceza birden de uygulanabilir

1 MİLYONDAN FAZLA: KKTC’de, düzgün, plantasyon halinde ekilmiş yaklaşık 9 bin dönüm zeytin ağacı alanı var. Buna karşılık, orman ve alçak orman alanlarında 1 buçuk milyon civarında yabani zeytin ağacı ya da fidanı bulunuyor

Zeytin hasadının sonuna geldiğimiz şu haftalarda zeytin üzerine yapılan tartışmaların başında bu yılki rekolte ve zeytin yağı fiyatlarının nasıl oluşacağı geliyor.

Ne kadar zeytin üretildiği henüz belli olmasa da, verimliliğin bölgesel kaldığı, bazı bölgelerde hemen hiç zeytin yetişmediği konuşuluyor. Öyle anlaşılıyor ki; son birkaç yıldan beridir yaşanan zeytinyağı açığı bu yıl da kendini gösterecek. Kısıtlı olarak üretilmiş olan zeytinyağı fiyatları ise şimdilik 30-35 TL/Litre aralığında satılıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası verilerine göre ülkemizde, düzgün, plantasyon halinde ekilmiş yaklaşık 9 bin dönüm zeytin ağacı alanlarımız var. Buna karşılık, orman ve alçak orman alanlarında 1 buçuk milyon civarında yabani zeytin ağacı ya da fidanı var ki, bunlardan ekonomik ölçülerde yararlanamıyoruz.

Zeytin hasadından sonra yapılan budama bakımları ve yeni fidan dikimleri akla, ormanlık alanlarda bulunan yabani zeytinleri getiriyor. Birkaç yaşa ulaşmış ve sökülüp yeni alanlara taşındıktan ve aşılandıktan bir iki yıl sonra verim verebilecek fidanlar şu sıralar zeytin yetiştiricisi köylülerin ya da hobi meraklılarının dikkatini çekiyor. Bunda, hazır zeytin fidanı fiyatlarının yüksekliğinin de rolü var. Kimileri bireysel olarak yabani zeytin fidanı avcılığına soyunurken kimileri önceden söküp potlara yerleştirdikleri yabani zeytin fidanlarını satışa sunuyorlar. Hatta bu işi internet üzerinden yürütenler bile var.

Orman Dairesi, belki bu ihtiyacı karşılamak belki de orman alanlarında olası tahribatı önlemek için çekirdekten yabani zeytin fidanları yetiştirip satsa da orman alanlarından yabani zeytin fidanı sökümlerinin önüne geçemiyor.

Ciddi suç

Fasıl 60 Orman Yasası’na göre, orman alanlarından fidan sökmek hatta fidanı olduğu yerde aşılayıp daha sonra onun meyvelerinden yararlanmaya kalkışmak büyük suç.

İngiliz sömürge döneminde çıkarılan ve 1995 yılında yenilenen Orman Yasası, yabani zeytin fidanlarını söküp başka alanlara ekmeyi ve aşılamayı suç sayıyor ve buna uymayanları bir yıla kadar hapislik ve/veya 200 TL para cezasına çarpıtmayı öngörüyor. Yasaya göre, her iki ceza birden de uygulanabilir

İşte yasa:

Yasanın “suçlar” başlıklı 13’ncü maddesi 3’ncü bendine göre durum şöyle izah ediliyor:

“Bu Yasa veya onun uyarınca yapılmış Tüzük kuralları uyarınca başka biçimde yetkilendirilmiş olmayan herhangi bir kişi, Orman Müdürü veya bu hususta onun yetkilendirdiği bir kişi tarafından verilmiş olan bir ruhsatnamesi olmaksızın, bir yüksek ormanda veya bir alçak ormanın bulunduğu ilçenin Kaymakamı tarafından verilmiş olan bir ruhsatnamesi olmaksızın bir alçak ormanda herhangi bir ağaç veya ağaççığı aşılar veya bakımını yaparsa; herhangi bir orman ürününü çekip çıkarırsa, toplarsa yerinden kaldırırsa veya götürürse; bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis cezasına veya iki yüz milyon Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”